Хавбек сборной Чехии Янкто совершил каминг-аут
Чешский футболист Якуб Янкто совершил каминг-аут.
Полузащитник сборной Чехии сделал публичное заявление о своей сексуальной ориентации, выложив пост на странице в соцсети.
27-летний Янкто выступает за пражскую «Спарту» на правах аренды из «Хетафе».
Ранее он играл в Серии А за «Удинезе» и «Сампдорию». На его счету 45 матчей в составе чешской национальной команды.
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