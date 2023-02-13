Чешский футболист совершил каминг-аут.

Полузащитник сборной Чехии сделал публичное заявление о своей сексуальной ориентации, выложив пост на странице в соцсети.

27-летний Янкто выступает за пражскую « » на правах аренды из « ».

Ранее он играл в Серии А за « » и « ». На его счету 45 матчей в составе чешской национальной команды.

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