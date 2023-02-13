Хавбек сборной Чехии Янкто совершил каминг-аут

Теги Удинезе Сампдория Хетафе сборная Чехии по футболу высшая лига Чехия Спарта Прага серия А Италия Ла Лига ЛГБТ Якуб Янкто Футбол

Чешский футболист Якуб Янкто совершил каминг-аут. 

Полузащитник сборной Чехии сделал публичное заявление о своей сексуальной ориентации, выложив пост на странице в соцсети. 

27-летний Янкто выступает за пражскую «Спарту» на правах аренды из «Хетафе».

Ранее он играл в Серии А за «Удинезе» и «Сампдорию». На его счету 45 матчей в составе чешской национальной команды.

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159 комментариев

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Bruce Lee
Ответ FanLFC
Молодец, мужественный шаг!
Вот они, твои современные герои)
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Diald
Ответ I am Arsenal
Щас начнётся, я так тобой горжусь брат, ты настоящий мужчина
половину уже поудаляли обиженные модераторы)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ RSM-1930
какая же мерзость
А ещё этим гордятся
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Serge Vendino
Будь я его партнером по команде, боялся бы с ним в одной душевой находиться
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Варлампий Варлампий
слабозадый чтоль?
+2
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Artem89S
Ответ Григоренко Виталий
Ну вот. А вы хотите как в Чехии?
Прекратите раскачивать лодку
0
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Artem89S
Ответ Николай Шерстнёв
Как это вас местные толерантные админы не забанили еще)
Очередь просто не дошла еще)
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Григоренко Виталий
Ну вот. А вы хотите как в Чехии?
+2
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Григорий Федотов
Кто если не Чех 🇨🇿 👏💪💪😂😂
+2
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Thursday31
якуб янкто? якуб янгей
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здоровяк
Срубит денег на рекламе теперь
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serb2010
Ответ bellyashe
ну сложно поспорить, что мужество для такого признания требуется неслабое) тем более, что он первый на таком уровне.
Не мужество, а смелость. Какое мужество у гея может быть???
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Тимур Ибрагимов
за комментарии спасибо, ребят. ору))))
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Artem89S
Ответ Алексей Никитин
на трансфермакрт сразу цену подняли чтобы из АПЛ его купили за 100 лямов
Боули возбудился
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ДМ-1чемпион
Теперь ему прямая дорога в судейство! Он будет наслаждаться кричевками фанов в свой адрес!
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vicosmic
можно не знать об этом
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Someone from Internet
Так вот кто муж местного героя футболиста-гея Кавалло из Австралии)
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evil
Ответ Alex Legend
там головы рубят
Роналду же играет
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Алексей Никитин
на трансфермакрт сразу цену подняли чтобы из АПЛ его купили за 100 лямов
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Artem89S
Ну пехаешся ты под хвост с мужиками, говорить то про это зачем🤦🏻‍♂️😩 чтобы пожалели?
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rasso
Ответ Alexander Prokofyev
Через лет пять какой-нибудь футболист европейского клуба соберет пресс-конференцию, чтобы признаться в том, что он встречается с женщиной...
ему никто не поверит
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Raindrop Drop Top
Бабы просто нормальной не было
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Алексей Синяков
Ян"теперь фиг пойми"кто
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Деметрио
Ответ FanLFC
Молодец, мужественный шаг!
Это ведь какой-то оксюморон получается, не? Может ли пи@@@@@ быть мужественным? Может, правильнее употребить в этом случае слово "смелый", "храбрый"? "Боевой", в конце концов.
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Николай Шерстнёв
Ответ Любинко Друловича дрель
Такое невнятное словосочетание, "совершил камнг-аут", в русском языке таких слов нет. Писать нужно "зашкварился", "признал себя пидоразом", "предъявил миру раздолбанное очко", много русских слов для этого
Как это вас местные толерантные админы не забанили еще)
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