Пуч, Мингеса, Ольмо, Бельерин, Кукурелья – в составе сборной Каталонии на товарищескую игру с Ямайкой

Сборная Каталонии 25 мая проведет товарищеский матч с командой Ямайки.
В состав каталонцев включены следующие футболисты:
Вратари: Эдгар Бадия («Эльче»), Дани Карденас («Леванте»),
Защита: Марк Бартра («Бетис»), Серджи Гомес («Эспаньол»), Алекс Морено («Бетис»), Брайан Оливан («Мальорка»), Эктор Бельерин («Бетис»), Сальвадор Феррер («Специя»), Арнау Мартинес («Жирона»), Оскар Мингеса («Барселона»),
Полузащита и атака: Рубен Алькарас («Кадис»), Карлес Аленья («Хетафе»), Жерар Деулофеу («Удинезе»), Серхио Гомес («Андерлехт»), Эдгар Гонсалес («Бетис»), Дани Ольмо («Лейпциг»), Хави Пуадо («Эспаньол»), Алекс Кольядо («Гранада»), Марк Кукурелья («Брайтон»), Жерар Гумбау («Эльче»), Рикард Пуч («Барселона»), Ориоль Ромеу («Саутгемптон»), Кристиан Тельо («Бетис»).
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