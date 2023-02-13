ЦСКА хочет арендовать лучшего бомбардира «Нюрнберга» Дуа с правом выкупа за 1 млн евро (Иван Карпов)
ЦСКА заинтересован в трансфере нападающего «Нюрнберга» Квадво Дуа.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб сделал предложение об аренде игрока с правом выкупа за 1 миллион евро.
У армейцев есть и другой вариант для усиления атаки, но предложений по нему еще не было.
Дуа – лучший бомбардир «Нюрнберга» в текущем сезоне второй Бундеслиги. На его счету 6 голов в 19 матчах.
С подробной статистикой 25-летнего швейцарца можно ознакомиться здесь.
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А последнее время у ЦСКА только такие трансферы
Условно Кордоба- это готовый игрок основы, но и то проблемы у него возникают.
А так ЦСКА очень хорошо укомплектован, оборона топовая просто - Гаич-Дивеев-Роша-Мозес, но проблема, что Федотов умеет играть только в 5 защитников и взяли Агапова, а тот все лечится.
С Ахматом в товарняке Федотов убрал из ворот Акинфеева и поставил Торопа, который неплохо сыграл, что удивило конечно.
А. Бубнов
Мне тот панамец Диас гораздо больше понравился. Но увы...