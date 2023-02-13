ЦСКА хочет арендовать лучшего бомбардира «Нюрнберга» Дуа с правом выкупа за 1 млн евро (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Нюрнберг премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Д2 Германия Квадво Дуа Футбол

ЦСКА заинтересован в трансфере нападающего «Нюрнберга» Квадво Дуа. 

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб сделал предложение об аренде игрока с правом выкупа за 1 миллион евро.

У армейцев есть и другой вариант для усиления атаки, но предложений по нему еще не было. 

Дуа – лучший бомбардир «Нюрнберга» в текущем сезоне второй Бундеслиги. На его счету 6 голов в 19 матчах.

С подробной статистикой 25-летнего швейцарца можно ознакомиться здесь

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34 комментария

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Кондитер
кони будут не конями если не купят негра в атаку
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Andrei313
Ответ Мосгорсуд
А вообще...даю 99,9% что никого не подпишут....каждый год пустой ажиотаж но не более
Ребята, при всем уважении, но кто к нам из топовых напов поедет в это время? Даже за деньги. Все прекрасно понимают, что будут еще долго без еврокубков. Так что осталось как всегда брать ноу-нэймов типа Мусы, Влашича, и своих поднимать
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Мосгорсуд
Ответ Shuller18
Навскидку это прямо вот второй Гайч. Умеет только убежать на грани офсайда, малорезультативен, действует в отрыве от команды, борется плохо, дриблинга нет... Такое себе. Усиление нужно, но не лишь бы кого подбирать. Мне тот панамец Диас гораздо больше понравился. Но увы...
Усиление нужно, но не лишь бы кого подбирать.
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А последнее время у ЦСКА только такие трансферы
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Мосгорсуд
А вообще...даю 99,9% что никого не подпишут....каждый год пустой ажиотаж но не более
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Эльдар Гаджиев
Ответ Caniball
25 лет. 2-ая Бундеслига. 19 матчей - 6 мячей забито и одна голевая.
вторая Бундеслига не уступает рпл если не превосходит и 6 голов в 19 матчах это неплохо, но там ещё посмотреть надо как в команду впишется , какого типа он форвард
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Мосгорсуд
Дуойка....по Бубнову))
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FeNs
Ответ леннорыч-абрамович
"ЦСКА за эту трансферную компанию получит дуа" А. Бубнов
а ты хорош)
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TheSportNik
Ну надо срочно форварда покупать в команду, но цена 1 млн. указывает, что футболист пока не показал себя.
Условно Кордоба- это готовый игрок основы, но и то проблемы у него возникают.
А так ЦСКА очень хорошо укомплектован, оборона топовая просто - Гаич-Дивеев-Роша-Мозес, но проблема, что Федотов умеет играть только в 5 защитников и взяли Агапова, а тот все лечится.
С Ахматом в товарняке Федотов убрал из ворот Акинфеева и поставил Торопа, который неплохо сыграл, что удивило конечно.
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Эдуард Суровый
Ответ Caniball
25 лет. 2-ая Бундеслига. 19 матчей - 6 мячей забито и одна голевая.
А у заболотного
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Jeksan
Ответ Ебздрогыч
Знаете, как будет называться этап переговоров по футболисту? Нюрнбергский процесс
Ой не тех людей этот процесс охватывает, ой не тех…
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Андрей Бирюков
Ответ Злобный Конь
Дзюбу надо было брать. И не легионер,и играть умеет. Уж никак не хуже чем Рондон,которого зачем то брали в аренду. Но, опять же , Федотову не нужны игроки-личности.
Согласен!!!
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Андрей Бирюков
Ответ Ебздрогыч
Знаете, как будет называться этап переговоров по футболисту? Нюрнбергский процесс
Супер!!! Пусть называется хоть так, или ещё как... Лишь бы он перешёл бы к нам!!!😎
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Wiktor Utkin
Бабаева гнать и Мовсисяна в придачу. Превращает команду в середняка.
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Wiktor Utkin
И в последний момент и этот сорвётся. Бабаев опять обвинит ту сторону. А по мне так гнать бабаева
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ДМ-1чемпион
Лучшего бамбордира в аренду за лям с правом выкупа? Муть какая-то.
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Дмитрий Морозов
По Штирлицу-цветок на окне провал, пастор шлаг его не заметил. Как то так получится.
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Mi-Vida Loca
🤣
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Злобный Конь
Дзюбу надо было брать. И не легионер,и играть умеет. Уж никак не хуже чем Рондон,которого зачем то брали в аренду. Но, опять же , Федотову не нужны игроки-личности.
+4
-1
+3
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леннорыч-абрамович
"ЦСКА за эту трансферную компанию получит дуа"
А. Бубнов
+17
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Кирилл.С-Пб
Предложение делал Гинер, видать. Это сумма в кошельке была, наверное. Типа, больше нет, зато налом)))
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Caniball
Ответ Александр Малышев
И даже он, врядли к нам поедет!
Поедет. Там у него з/п тысяч 300 евро в год. ЦСКА в 2,5 - 3 раза больше предложит, и поедет.
+2
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Александр Малышев
Ответ Caniball
25 лет. 2-ая Бундеслига. 19 матчей - 6 мячей забито и одна голевая.
И даже он, врядли к нам поедет!
+2
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Ярик01
Неужели Заболотного в Сочи вернут
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Старый, добрый
Забивает один гол в трех матчах в подвале второй бундеслиги. Так это ж швейцарский Заболотный! Нам точно нужен такой суперфорвард?
+3
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Shuller18
Навскидку это прямо вот второй Гайч. Умеет только убежать на грани офсайда, малорезультативен, действует в отрыве от команды, борется плохо, дриблинга нет... Такое себе. Усиление нужно, но не лишь бы кого подбирать.
Мне тот панамец Диас гораздо больше понравился. Но увы...
+5
-2
+3
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