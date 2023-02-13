ЦСКА хочет арендовать лучшего бомбардира «Нюрнберга» Дуа с правом выкупа за 1 млн евро (Иван Карпов)

заинтересован в трансфере нападающего « » Квадво Дуа.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб сделал предложение об аренде игрока с правом выкупа за 1 миллион евро.

У армейцев есть и другой вариант для усиления атаки, но предложений по нему еще не было.

Дуа – лучший бомбардир «Нюрнберга» в текущем сезоне второй Бундеслиги. На его счету 6 голов в 19 матчах.

С подробной статистикой 25-летнего швейцарца можно ознакомиться здесь.

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