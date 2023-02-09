Форвард сборной Панамы Диас не перейдет в ЦСКА зимой. Армейцы были готовы купить его за 2,25 млн евро

Форвард сборной Панамы Исмаэль Диас не перейдет в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал клубу «Универсидад Католика» Кито предложение по Диасу.

Как сообщает журналист Иван Карпов, эквадорский клуб уведомил Диаса, что не отпустит его в в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что «Универсидад» запросил за трансфер нападающего 2,25 млн евро, на что армейцы согласились. Однако затем клуб из Эквадора стал включать в сделку новые опции, чем поставил ее под угрозу срыва.

В 2022 году Диас забил 9 голов и сделал 5 ассистов за 20 матчей в чемпионате Эквадора. Подробно со статистикой 25-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!