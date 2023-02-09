Форвард сборной Панамы Диас не перейдет в ЦСКА зимой. Армейцы были готовы купить его за 2,25 млн евро

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Панамы по футболу высшая лига Эквадор Универсидад Католика Кито Исмаэль Диас Футбол

Форвард сборной Панамы Исмаэль Диас не перейдет в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал клубу «Универсидад Католика» Кито предложение по Диасу.

Как сообщает журналист Иван Карпов, эквадорский клуб уведомил Диаса, что не отпустит его в ЦСКА в зимнее трансферное окно. 

Отмечается, что «Универсидад» запросил за трансфер нападающего 2,25 млн евро, на что армейцы согласились. Однако затем клуб из Эквадора стал включать в сделку новые опции, чем поставил ее под угрозу срыва.

В 2022 году Диас забил 9 голов и сделал 5 ассистов за 20 матчей в чемпионате Эквадора. Подробно со статистикой 25-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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1 комментарий

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Shuller18
Печально на самом деле, вариант был неплохой, по крайней мере у этого Диаса был отлично поставленный удар, чего очень не хватает нынешнему ЦСКА. Ну и какая-никакая альтернатива Карраскалю бы появилась.
Там в качестве второго номера на случай срыва Диаса говорили про колумбийца из Шерифа, вот он стремный вариант.
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