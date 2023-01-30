Карпов не прошел просмотр в хабаровском СКА. Защитник возвращается в ЦСКА
Защитник ЦСКА Вадим Карпов не перейдет в хабаровский СКА.
20-летний игрок не прошел просмотр в дальневосточном клубе и возвращается в Москву, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
По данным источника, Карпов, в частности, провалил товарищеский матч с «Крыльями Советов» (0:3).
Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в «Текстильщике».
Кстати показательно, что Федотов, имея аховую ситуацию с ЦЗ летом, Карпова списал через неделю и ни разу не обратился к его услугам. Это каким дном надо быть?
Карпов это прямо ярчайший пример того, что есть молодежь, которой хоть сколько много доверяй, толку все равно не будет, не дано.