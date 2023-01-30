Карпов не прошел просмотр в хабаровском СКА. Защитник возвращается в ЦСКА

Защитник ЦСКА Вадим Карпов не перейдет в хабаровский СКА.

20-летний игрок не прошел просмотр в дальневосточном клубе и возвращается в Москву, сообщает телеграм-канал « с Ильевым».

По данным источника, Карпов, в частности, провалил товарищеский матч с «Крыльями Советов» (0:3).

Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в «Текстильщике».