Карпов не прошел просмотр в хабаровском СКА. Защитник возвращается в ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига СКА Хабаровск Вадим Карпов Футбол

Защитник ЦСКА Вадим Карпов не перейдет в хабаровский СКА.

20-летний игрок не прошел просмотр в дальневосточном клубе и возвращается в Москву, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

По данным источника, Карпов, в частности, провалил товарищеский матч с «Крыльями Советов» (0:3).

Прошлый сезон защитник провел на правах аренды в «Текстильщике».

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11 комментариев

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Shuller18
Ответ Anthony Hlyanov
Он его не от хорошей жизни ставил ...
Не от хорошей жизни Карпов вышел на свои первые 2 матча, когда реально больше некому было играть. ЦСКА в них вынул 5 от Лудогорца и 2 от Краснодара. Короче, дебют был завален. Но дальше Гончаренко продолжил ставить Вадика в основу, терпеть его регулярные косяки с привозами, из-за которых ЦСКА потерял немало очков, хотя альтернатива была, тот же Набабкин. Та даже Гогуа прилично сильнее был, но у Михалыча прямо бзик с этим Карповым образовался.
Кстати показательно, что Федотов, имея аховую ситуацию с ЦЗ летом, Карпова списал через неделю и ни разу не обратился к его услугам. Это каким дном надо быть?
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Shuller18
Это конечно же жесть... Получается, что в старте ЦСКА неоднократно выходил ЦЗ, который уровень Первой лиги не факт, что тянет.
Карпов это прямо ярчайший пример того, что есть молодежь, которой хоть сколько много доверяй, толку все равно не будет, не дано.
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Акакий Акакиевич
Он и при Гончаренко был нулевой, играя в основе. Столько голов привёз...
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LeoCSKA
Ну, и неудивительно, он и в молодежке ничем не выделялся, и к основе его не подводили, а поставили туда в свое время в экстренном случае, когда все поломались
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Кино Музыка
Карпову надо в Сочи, Крылья или Ростов. Через год станет топом.
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Арсений Элин
Слишком рано парень в себя поверил и явно снизил к себе требования! СКА пытается брать молодых и перспективных кого можно будет использовать как актив в последующей перепродажи и при этом принести пользу команде,но видимо поняли что это не про карпова,а после привоза в товарняке решение было окончательным...плюс у парня явно не маленькая личка...(
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Shldnkn
Заездняк не пошел на пользу, через пару лет о нем вообще никто не вспомнит
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Макс Шева
Так у них требования через чур жестокие ,нужно яйца в ледник опускать,а Карпов по незнанки в футбол приехал играть
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Anthony Hlyanov
Ответ Давид Кочинян
Его бы в «Урал» к ВМГ, он же этого персонажа активно в старт ставил. Может что получится? 🤔
Он его не от хорошей жизни ставил ...
+1
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0
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Давид Кочинян
Его бы в «Урал» к ВМГ, он же этого персонажа активно в старт ставил. Может что получится? 🤔
+2
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+1
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Billi Bons
Совсем беда с ним...((
+2
0
+2
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