Морган о покере Роналду за «Аль-Наср»: «Неплохо для 38-летнего...»
Пирс Морган прокомментировал покер Криштиану Роналду в составе «Аль-Насра».
«Аль-Наср» разгромил «Аль-Вахду» (4:0) в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Португалец забил все 4 мяча.
Телеведущий репостнул видео с голами Роналду в этой игре и написал: «Неплохо для 38-летнего...»
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