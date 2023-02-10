Морган о покере Роналду за «Аль-Наср»: «Неплохо для 38-летнего...»

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«Аль-Наср» разгромил «Аль-Вахду» (4:0) в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Португалец забил все 4 мяча.

Телеведущий репостнул видео с голами Роналду в этой игре и написал: «Неплохо для 38-летнего...»

Роналду сделал покер! Уничтожил «Аль-Вахду» и оторвался от Месси по матчам с 4+ голами

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