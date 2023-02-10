Морган о покере Роналду за «Аль-Наср»: «Неплохо для 38-летнего...»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган прокомментировал покер Криштиану Роналду в составе «Аль-Насра».

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Вахду» (4:0) в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Португалец забил все 4 мяча.

Телеведущий репостнул видео с голами Роналду в этой игре и написал: «Неплохо для 38-летнего...»

Роналду сделал покер! Уничтожил «Аль-Вахду» и оторвался от Месси по матчам с 4+ голами

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raybar
Ответ Станислав Л
голы в араблиге - это теперь главный аргумент криштифилов и хейтеров Месси, так как больше аргументов не осталось после 18.12.2022
сжалься, солнце больше не светит на их стороне после 18/12/22
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Л
голы в араблиге - это теперь главный аргумент криштифилов и хейтеров Месси, так как больше аргументов не осталось после 18.12.2022
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zerocool789
Ответ Александра Александрова
А вот так сделать https://m.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/1561747.html ))))
Можешь, если у тебя есть такие друзья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ Zerocool789
Нет, тебе нужно изменить шакире или кого-нибудь в клубе принудить к половым отношениям
А вот так сделать https://m.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/1561747.html ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zerocool789
Ответ Александра Александрова
Парни я вчера во дворе 8 голов забил , мне 37 лет , как думаете это золотой мяч ? Обо мне напишут ?)
Нет, тебе нужно изменить шакире или кого-нибудь в клубе принудить к половым отношениям
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
Почему каждую фразу этого лобызателя Роналду мы должны тут лицезреть?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Переводя на народный язык:
"И это в 38 лет!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Евсюков
Ответ Екн Лор
Лучше феерить на пенсии в чемпионате Саудии, чем терпеть унижения от Марселей и Баварии
вылетать из кубка СА...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenith forever
А кто такой этот Морган? Почему его на сайте цитируют почти так же часто как Мостового с Кавазашвили?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JuveGreat10
Ответ deadjoker
Морган после просмотра матча видимо был как Рэнди Марш из серии саузпарка про интернет :))
После твоего комента вспомнилась серия, где Рэнди Марш сходил в туалет по-большому и потом всем хвастался что из него вышло так много - думаю Рон вдохновлялся этим персонажем ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Ответ Graf_007
А может он троллит его просто? хайпует на шумоголовом
Не может, а точно, это уже давно очевидно стало)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохнатый55
Ответ Mikel Dominator Arteta
Ладно ещё вратарь, я был в недоумении, когда он защитников обгонял... Что за бoмжи там играют?
Возможно, защитников также попросили не портить настроение герою.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Graf_007
А может он троллит его просто? хайпует на шумоголовом
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Роналду вчера вратарю Аль-Вахда сказал, что он почти такой же красивый как он.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikel Dominator Arteta
Ответ Мохнатый55
Неплохо вчера вратарь в поддавки играл.
Ладно ещё вратарь, я был в недоумении, когда он защитников обгонял... Что за бoмжи там играют?
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Парни я вчера во дворе 8 голов забил , мне 37 лет , как думаете это золотой мяч ? Обо мне напишут ?)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Ответ KillFish
Но ведь даже наша ФНЛ по уровню сильнее будет, чем этот турнир
Аль-Вахда стоит 10 млн на Трансфермаркте, а самый дорогой клуб в ФНЛ Рубин - 19 и всего 3 команды со стоимостью 10+ млн.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RussianAnimal
Дядя Фася в свои 50 наколотил 10 голов пацанам из соседнего дома. Успевал между делом прикладываться. А тут 38 лет и всего 4 года.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Дорожкин
Вся ситуация напоминает игру ВВП в хоккей
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Феруз Марупов
Звучит как снисхождение.
Пробежал 100 метров - неплохо для одноногого
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
Интересно, что Морган писал про пента трик Эстонии
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
До чего уже дошли. Считают голы в верблюжьей лиге против команды со дна песков. Давайте тогда уж считать годы фрукта с его тренировок, чо уж.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохнатый55
Неплохо вчера вратарь в поддавки играл.
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KillFish
Но ведь даже наша ФНЛ по уровню сильнее будет, чем этот турнир
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Лучше феерить на пенсии в чемпионате Саудии, чем терпеть унижения от Марселей и Баварии
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий