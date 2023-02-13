«Наполи» выиграл 17 из 18 последних матчей Серии А с общим счетом 44:11. Уступил только «Интеру»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Кремонезе Футбол

«Наполи» одержал в Серии А шестую победу подряд, разгромив «Кремонезе» (3:0).

За последние 18 матчей в чемпионате команда Лучано Спаллетти выиграла 17 раз, общий счет в этих матчах – 44:11.

Единственное поражение ей нанес «Интер» (0:1) 4 января.

Всего за 22 тура неаполитанцы победили 19 раз. Далее в итальянской лиге «Наполи» сыграет с «Сассуоло» – это случится 17 февраля.

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22 комментария

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Иван Шуткин
Разгромное Чемпионство Наполи!
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Dexter Dallas
Ответ LaffyTaffy
Это Италия. Ща по заказу из Милана у де Лаурентиса найдут какой-нибудь звонок в Турин и вуаля, минус 20 очков у Наполи
Гобб все никак не успокоится.
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113k
Ответ Адепт Суперлиги
К несчастью, ты прав. Если бы Наполи так разрывали в Суперлиге, они бы уже были самым хайповым клубом планеты с кучей новых фанов и спонсорских контрактов. Но, увы.. Суперлига убьет футбол, говорят они...
Потому что у каждого своя ниша в потреблении ресурсов. Если будешь сидеть спокойно, то тебя скинут со временем. италию так и скинули, так же как и испанию недавно.
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LaffyTaffy
Это Италия. Ща по заказу из Милана у де Лаурентиса найдут какой-нибудь звонок в Турин и вуаля, минус 20 очков у Наполи
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Batt Monner
Ответ Адепт Суперлиги
К несчастью, ты прав. Если бы Наполи так разрывали в Суперлиге, они бы уже были самым хайповым клубом планеты с кучей новых фанов и спонсорских контрактов. Но, увы.. Суперлига убьет футбол, говорят они...
Если бы Наполи играли в Суперлиге, то они бы так не разрывали
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rcbkz6mrtd
Наполи в этом сезоне машина по набору очков. Успеха в лиге чемпионов
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Адепт Суперлиги
Ответ 113k
Все сми велиб щас пристальное внимание к наполи, что вот наконец то, но италия настолько слабый чемп, что всем плевать.
К несчастью, ты прав. Если бы Наполи так разрывали в Суперлиге, они бы уже были самым хайповым клубом планеты с кучей новых фанов и спонсорских контрактов. Но, увы.. Суперлига убьет футбол, говорят они...
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banchik1
Ответ Red_Marlboro_
Очень хочется чтобы Спаллетти наконец то выиграл Серию А
Заслужил!
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MUthebest
ещё побед 10 и можно играть чемпионский матч на домашней арене
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MyGerodot
Выдать такую серию побед - прекрасно. Но успокаиваться рано. Успеха мистеру Спаллетти!
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113k
Все сми велиб щас пристальное внимание к наполи, что вот наконец то, но италия настолько слабый чемп, что всем плевать.
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ubAA
Ответ Андрей Ж
главное айнтрахт пройти, это будет тоже ой как нелегко
Согласен
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Red_Marlboro_
Очень хочется чтобы Спаллетти наконец то выиграл Серию А
+14
-2
+12
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инок
Наполи и Спаллетти уверенно идут к чемпионству и
вряд-ли упустят его - молодцы!
+2
-1
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Ваня Шипитко
Ответ Royal Watcher
Надеюсь Наполи заберёт чемпионство!
Можешь отредактировать свое сообщение, удалив первое слово
+6
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Андрей Ж
Ответ ubAA
Ох и жарко будет в лиге чемпионов, люто за Наполи, есть все шансы выйти в финал !
главное айнтрахт пройти, это будет тоже ой как нелегко
+7
-1
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Royal Watcher
Надеюсь Наполи заберёт чемпионство!
+6
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SWAGG
Ответ ubAA
Ох и жарко будет в лиге чемпионов, люто за Наполи, есть все шансы выйти в финал !
ну не финал конечно, полуфинал возможно)
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SWAGG
выносите кубок)
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ubAA
Ох и жарко будет в лиге чемпионов, люто за Наполи, есть все шансы выйти в финал !
+19
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Андрей Ж
главное не останавливаться
+2
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Los Galácticos
Наполи уже нереально догнать
+13
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