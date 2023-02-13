«Наполи» выиграл 17 из 18 последних матчей Серии А с общим счетом 44:11. Уступил только «Интеру»

«Наполи» одержал в Серии А шестую победу подряд, разгромив « » (3:0).

За последние 18 матчей в чемпионате команда выиграла 17 раз, общий счет в этих матчах – 44:11.

Единственное поражение ей нанес «Интер» (0:1) 4 января.

Всего за 22 тура неаполитанцы победили 19 раз. Далее в итальянской лиге « » сыграет с «Сассуоло» – это случится 17 февраля.

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