Хвича на 22-летие забил «Кремонезе». У вингера «Наполи» 9 голов и 9 ассистов в Серии А

Теги серия А Италия Наполи Кремонезе Хвича Кварацхелия Футбол

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в день своего рождения.

Грузинский футболист открыл счет на 22-й минуте матча 22-го тура Серии А. Приняв мяч у лицевой линии чужих ворот, он вошел в штрафную, сместился ближе к ее центру и точно пробил в дальний угол.

За 18 игр в Серии А Кварацхелия забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Подробно со статистикой вингера, которому 12 февраля исполнилось 22 года, можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Александр Иванов
Хвича красавчик, искренне рад за него.
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ValmontZ
В Реал хочу.
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Uriah Heep
Рад за игрока. Реально могу его представить в команде тбилисского «Динамо» рядом с Кипиани и Гуцаевым. По технике и движению мяча и мысли. С днём рождения!
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инок
Ответ Александр Суряев
22-летие, 22-я минута, 22-й тур. Вот вам и нумерология.)
На самом деле забил на 20:59 - 21-я минута. Зато
22 тур + 22 года + 21 минута + 12 число = 77 - его номер
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AERN
Вот парень реально гонится за ЗМ. Конечно, нужно в ЛЧ еще доказать и в сборной. Но он все равно хорош.
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Jeksan
Ответ Александр Суряев
22-летие, 22-я минута, 22-й тур. Вот вам и нумерология.)
И новости про удвоение его зарплаты по новому договору в эту же кассу)
+1
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ZamoRano
Ответ Экспертное мнение
Хвича уже забил лишь на гол меньше, чем Марадона
Я про ассисты, глаза протри.
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Evil Man
Ответ ubAA
Комментарий удален модератором
Не, это ты в сарказм не смог
+9
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+9
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badaboom
Второй в мире фланговый бегунок после Мбаппе прямо сейчас
+1
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спортикетт
Ответ Александр Суряев
22-летие, 22-я минута, 22-й тур. Вот вам и нумерология.)
таких совпадений не бывает. очередное доказательство что серия а это дог лига и по сценарию закатывают голы. и этот случай просто как издевка и смех над всеми кто верит в честность футбола...
+4
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Андрей Хенто
Отлично сместился и пробил в дальний с ближней дистанции.
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nugoboss
Хвича, поздравляю с днём рождения, чтобы всегда радостно смотрели мы на тебя и гордились тобой. главное чтобы не было травмы.
+4
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Sergey Mamoshin
Ответ Александр Суряев
22-летие, 22-я минута, 22-й тур. Вот вам и нумерология.)
Номер Хвичи ... а нет.. такого тура нет,но похож номер на 22
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Глебиньо
классный футбол от Наполи,за их игрой любо-дорого наблюдать.Вопреки всем этим тикитакам,показывают,что старая школа с быстрыми розыгрышами,стеночками и ТД и тп-ЖИВА!!!
Очень обидно за Рубин,по сути-это кидалово.Могли бы неплохой куш сорвать.Хотя останься он в Рубине,не факт,что перешёл бы в Европу,а не осел бы в условном Зените
+2
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Recreated
Кварадона крутяк, базару нет, а в Италии нет сейчас нападающих итальянских от слова ваааще.
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Nikita_C47
Ответ Александр Суряев
22-летие, 22-я минута, 22-й тур. Вот вам и нумерология.)
Зарема бы оценила :)
+5
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Jaxongir Shodiev
Надеюсь Арсенал подсуетится и летом выкупит его
+4
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Экспертное мнение
Ответ ZamoRano
Во времена Марадоны не считали ассисты, поэтому жаль, что мы никогда не узнаем его лучший результат в Наполи по гол+пас, а жаль!
Хвича уже забил лишь на гол меньше, чем Марадона
+2
0
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Шурик Шурик
Ответ Александр Суряев
22-летие, 22-я минута, 22-й тур. Вот вам и нумерология.)
Хвича - 5 букв, Кварацхелия - 11 букв, Наполи - 6 букв. 5+6+11 = 22. Не иначе как знак
+68
-4
+64
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ubAA
Ответ David Aprasidze
Переоцененный бегунок-фристайлер, о котором вбрасывает свой агент.
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Dottore
Хвича красава!
+6
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Enotaz24
Боюсь представить сколько он будет стоить
+7
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Valentin Kompaneytsev
Сколько же у Хвичи мастерства и
работоспособности. Всё сокрушает на своём пути. Молодчина!
+7
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здоровяк
Хвича продолжает "сдуваться и не тянуть уровень" ведь соперники его "расскусили за первую половину сезона"
+24
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Игорь Новиков
Не останавливайся, парень!
+6
-3
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