Хвича на 22-летие забил «Кремонезе». У вингера «Наполи» 9 голов и 9 ассистов в Серии А
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил гол в день своего рождения.
Грузинский футболист открыл счет на 22-й минуте матча 22-го тура Серии А. Приняв мяч у лицевой линии чужих ворот, он вошел в штрафную, сместился ближе к ее центру и точно пробил в дальний угол.
За 18 игр в Серии А Кварацхелия забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Подробно со статистикой вингера, которому 12 февраля исполнилось 22 года, можно ознакомиться здесь.
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22 тур + 22 года + 21 минута + 12 число = 77 - его номер
Очень обидно за Рубин,по сути-это кидалово.Могли бы неплохой куш сорвать.Хотя останься он в Рубине,не факт,что перешёл бы в Европу,а не осел бы в условном Зените
работоспособности. Всё сокрушает на своём пути. Молодчина!