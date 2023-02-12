Полузащитник « » забил гол в день своего рождения.

Грузинский футболист открыл счет на 22-й минуте матча 22-го тура Серии А. Приняв мяч у лицевой линии чужих ворот, он вошел в штрафную, сместился ближе к ее центру и точно пробил в дальний угол.

За 18 игр в Серии А Кварацхелия забил 9 голов и отдал 9 результативных передач. Подробно со статистикой вингера, которому 12 февраля исполнилось 22 года, можно ознакомиться здесь.

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