Холанда заменили в перерыве матча с «Астон Виллой». Он сделал ассист в 1-м тайме
Эрлинга Холанда заменили в перерыве матча с «Астон Виллой» (3:1, второй тайм).
В игре 23-го тура АПЛ против бирмингемского клуба нападающий «Манчестер Сити» был заменен в перерыве – вместо Холанда на поле вышел Хулиан Альварес.
В 1-м тайме Холанд оформил голевую передачу на Илкая Гюндогана.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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