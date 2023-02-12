Холанда заменили в перерыве матча с «Астон Виллой». Он сделал ассист в 1-м тайме

заменили в перерыве матча с «Астон Виллой» (3:1, второй тайм).

В игре 23-го тура против бирмингемского клуба нападающий « » был заменен в перерыве – вместо Холанда на поле вышел .

В 1-м тайме Холанд оформил голевую передачу на Илкая Гюндогана.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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