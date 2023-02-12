У Холанда 1-е результативное действие за 3 матча – ассист в игре с «Астон Виллой»

сделал первое результативное действие за три последних матча.

В игре 23-го тура « » – « » (3:0, перерыв) 22-летний норвежец ассистировал Илкаю Гюндогану.

22 января Эрлинг забил три гола «Вулверхэмптону» (3:0), сыграв 61 минуту. Затем у него не было голов и передач в целиком проведенных матчах против «Арсенала» (1:0) и «Тоттенхэма» (0:1).

У Холанда 25 голов и 3 ассиста в 21 матче Премьер-лиги – он лидирует в гонке бомбардиров. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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