У Холанда 1-е результативное действие за 3 матча – ассист в игре с «Астон Виллой»
Эрлинг Холанд сделал первое результативное действие за три последних матча.
В игре 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Астон Вилла» (3:0, перерыв) 22-летний норвежец ассистировал Илкаю Гюндогану.
22 января Эрлинг забил три гола «Вулверхэмптону» (3:0), сыграв 61 минуту. Затем у него не было голов и передач в целиком проведенных матчах против «Арсенала» (1:0) и «Тоттенхэма» (0:1).
У Холанда 25 голов и 3 ассиста в 21 матче Премьер-лиги – он лидирует в гонке бомбардиров. Его статистика – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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