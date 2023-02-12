«Эвертон» – фаворит даже на «Энфилде». «Ливерпуль» сейчас нестабилен. Сэвидж о дерби

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Робби Сэвидж считает «Эвертон» фаворитом в матче с «Ливерпулем».

«Сейчас «Ливерпуль» находится в таком нестабильном состоянии, что я бы назвал «Эвертон» незначительным фаворитом в борьбе за победу в дерби, даже несмотря на то, что игра пройдет на «Энфилде».

Если Шон Дайч сможет извлечь столько же энергии и накала, сколько продемонстрировала команда в его первом матче в качестве главного тренера «Эвертона», обыграв «Арсенал», «Ливерпулю» придется приложить все усилия, чтобы одолеть их», – написал бывший игрок сборной Уэльса в колонке для Daily Mirror.

«Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в 23-м туре АПЛ. Матч пройдет в понедельник, 13 февраля.

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