«Эвертон» – фаворит даже на «Энфилде». «Ливерпуль» сейчас нестабилен. Сэвидж о дерби

считает «Эвертон» фаворитом в матче с « ».

«Сейчас «Ливерпуль» находится в таком нестабильном состоянии, что я бы назвал «Эвертон» незначительным фаворитом в борьбе за победу в дерби, даже несмотря на то, что игра пройдет на « ».

Если Шон Дайч сможет извлечь столько же энергии и накала, сколько продемонстрировала команда в его первом матче в качестве главного тренера «Эвертона», обыграв «Арсенал», «Ливерпулю» придется приложить все усилия, чтобы одолеть их», – написал бывший игрок сборной Уэльса в колонке для Daily Mirror.

«Ливерпуль» сыграет с « » в 23-м туре . Матч пройдет в понедельник, 13 февраля.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!