Депай впервые забил за «Атлетико», выйдя на замену вместо Мораты
Мемфис Депай забил первый гол за «Атлетико».
В матче 21-го тура Ла Лиги против «Сельты» нападающий вышел на поле на 61-й минуте, заменив Альваро Морату. На 89-й минуте Депай забил гол, благодаря которому «Атлетико» одержал победу (1:0).
Депай перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в январское трансферное окно. Подробная статистика игрока доступна здесь.
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