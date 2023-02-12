Депай впервые забил за «Атлетико», выйдя на замену вместо Мораты

забил первый гол за «Атлетико».

В матче 21-го тура против «Сельты» нападающий вышел на поле на 61-й минуте, заменив . На 89-й минуте Депай забил гол, благодаря которому «Атлетико» одержал победу (1:0).

Депай перешел в « » из «Барселоны» в январское трансферное окно. Подробная статистика игрока доступна здесь.

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