Симеоне недоволен формой Депая. Мемфис тренируется индивидуально

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Мемфис Депай Футбол

Диего Симеоне недоволен Мемфисом Депаем.

Как сообщает Voetbal International со ссылкой на As, главный тренер «Атлетико» попросил тренерский штаб заниматься с Депаем индивидуально, чтобы набрать форму после длительного отсутствия игровой практики в «Барселоне».

Однако в настоящий момент Симеоне не уверен, что нападающий готов показать то, что от него требуется.

Мемфис Депай перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в январе, подписав соглашение сроком на 2,5 года.

В составе «Барселоны» в текущем сезоне Депай появлялся на поле лишь в двух матчах Ла Лиги и забил 1 гол.

В «Атлетико» он трижды вышел на замену – не ранее 74-й минуты. Его подробная статистика доступна здесь.

15 комментариев

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Роман
Ответ TAGAY
Депай ленив, не понятно зачем его хотели в АТМ... абсолютно не игрок для топ клуба,максимум для команд уровня 5-7 места лиги. и в тактическом плане он убого подготовлен. систему рушит сильно! для фланга медленный, для центра тупенький, для ОФ может не плох, он просто на поле принимать правильное решение не умеет. когда надо бить, то отдает или же идет в тупенький дриблинг, а когда надо отдать пас бьет или же опять идет на дриблинг и снова теряет отличную позицию для паса/удара. короче мозгов у него не хватает. из за тупости он на ЧМ подошел не в форме без игровой практики, и в то же время Барса пришлось избавиться от Обамы.. из за перебора игрока и правил потолка ЗП. теперь из за него у него самого не идет игра, у Барсы нет замен для Левы, и у Обамы в новой команде не сложилась.. короче, из за тупости одного пострадали трое.
Чётко расписал, по фактам
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OldRedWhite
Ответ aleex main
кнш, у макаронников ни стыда , ни совести
Кошмар !
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aleex main
Ответ OldRedWhite
Сына не отпустить к отцу ? У них совсем нет сердца ?
кнш, у макаронников ни стыда , ни совести
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OldRedWhite
Ответ aleex main
в Наполи тоже не дурачки сидят
Сына не отпустить к отцу ?
У них совсем нет сердца ?
+2
-1
+1
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aleex main
Ответ OldRedWhite
Пусть Симеоне берёт из Наполи в аренду Симеоне ! Он - в хорошей форме !
в Наполи тоже не дурачки сидят
+1
0
+1
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ZaSvabody
А что вы ожидали за 3 млн евро?
+3
-4
-1
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Josep
ну может он хоть поёт хорошо..? раздевалку развлечёт..
+3
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+3
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Blackfire999
а теперь слово тем, кто знает лучше Симеоне))
0
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0
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TAGAY
Депай ленив, не понятно зачем его хотели в АТМ... абсолютно не игрок для топ клуба,максимум для команд уровня 5-7 места лиги. и в тактическом плане он убого подготовлен. систему рушит сильно! для фланга медленный, для центра тупенький, для ОФ может не плох, он просто на поле принимать правильное решение не умеет. когда надо бить, то отдает или же идет в тупенький дриблинг, а когда надо отдать пас бьет или же опять идет на дриблинг и снова теряет отличную позицию для паса/удара. короче мозгов у него не хватает. из за тупости он на ЧМ подошел не в форме без игровой практики, и в то же время Барса пришлось избавиться от Обамы.. из за перебора игрока и правил потолка ЗП. теперь из за него у него самого не идет игра, у Барсы нет замен для Левы, и у Обамы в новой команде не сложилась.. короче, из за тупости одного пострадали трое.
+27
-3
+24
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arsenal.ave
Вообще вся карьера Депая это одни сплошные надежды, разочарования и пафос
0
0
0
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OldRedWhite
Пусть Симеоне берёт из Наполи в аренду Симеоне !
Он - в хорошей форме !
+13
-1
+12
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Inside 88 LW
Ещё пару таких тренировок и Мемфис травмируется до игр сборной :)
0
0
0
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Вячеслав Новиков
А он что хотел игрок реально средний
+2
0
+2
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Пако
С Феликсом пролетели, теперь вот и с Мемфисом
+4
0
+4
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Кирилл Голивец
Поживем-увидим конечно, но что-то зачастил Чоло с игроками не своего формата. Феликс вот как самый явный пример. Депай тоже не похож на его типичного прессинг-солдата
+4
-2
+2
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