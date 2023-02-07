Симеоне недоволен формой Депая. Мемфис тренируется индивидуально
Диего Симеоне недоволен Мемфисом Депаем.
Как сообщает Voetbal International со ссылкой на As, главный тренер «Атлетико» попросил тренерский штаб заниматься с Депаем индивидуально, чтобы набрать форму после длительного отсутствия игровой практики в «Барселоне».
Однако в настоящий момент Симеоне не уверен, что нападающий готов показать то, что от него требуется.
Мемфис Депай перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в январе, подписав соглашение сроком на 2,5 года.
В составе «Барселоны» в текущем сезоне Депай появлялся на поле лишь в двух матчах Ла Лиги и забил 1 гол.
В «Атлетико» он трижды вышел на замену – не ранее 74-й минуты. Его подробная статистика доступна здесь.
У них совсем нет сердца ?
Он - в хорошей форме !