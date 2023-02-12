«Промес не лидер «Спартака». Он играет больше на себя, любуется своей игрой. У него пас плохой». Гаврилов о Квинси

не считает лидером «Спартака».

– В «Спартаке» конструктора атак нет?

– Нет, пожалуй. Многие называют лидером «Спартака» Промеса. Но он не лидер. Он не руководит партнерами, не руководит игрой.

Так на него посмотришь – играет больше на себя, сам любуется своей игрой. Надо-не надо, идет в обводку. Когда это проходит, все говорят: «О, Промес!» А когда не проходит... Много потерь.

В центре он не может играть, у него пас плохой, и там места мало. Но и нападающим Промеса назвать не могу. Он больше уходит на фланг, где есть пространство для того, чтобы он мог демонстрировать свои скоростные качества, – сказал бывший игрок « ».

Промес забил 14 голов в 15 матчах Мир в этом сезоне и делит первое место в списке лучших бомбардиров с Владимиром Писарскиим. По системе «гол+пас» он лидирует, опережая Малкома из «Зенита» – 20 очков против 17.