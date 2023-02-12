Сосед Неймара рассказал, что вечеринки бразильца продолжительные и шумные: «Как-то гуляли до 6 утра, а меня даже не пригласили»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция светская хроника Неймар Футбол

Сосед Неймара высказался о вечеринках Неймара.

Ранее стало известно, что бразилец раздражает соседей частыми вечеринками, на что жаловался мэр Буживаля, пригороде Парижа.

Один из соседей форварда «ПСЖ» по имени Валентин заявил, что вечеринки у бразильца проходят не так уж часто, но обычно очень продолжительны. И особенно шумные.

Валентин отметил, что, к удивлению, вечеринка по случаю дня рождения Неймара в прошлые выходные была всего до 23:45, и бразилец не сильно мешал соседям.

«С тех пор, как я здесь, было четыре или пять вечеринок. И каждый раз фиеста растягивалась до пяти-шести утра.

Последний раз до этого вечеринка была после матча Бразилия – Тунис на «Парк де Пренс» (27 сентября 2022 года – прим. Sports.ru), когда в 23:00 вся бразильская команда приехала к дому Неймара. А потом гуляли посреди недели до 6 утра. Меня даже не пригласили», – сказал Валентин с улыбкой.

Сосед считает, что на Неймара стоит оказать больше давления из-за его вечеринок.

«Наверное, были соседи, которые жаловались. Я видел, как приезжала полиция, но после этого ничего не происходило. 135 евро штрафа для Неймара – не так уж и много. Получаются двойные стандарты. Последствия [для Неймара и обычного человека] не одинаковы», – сказал Валентин.

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15 комментариев

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Savarona25
Читая подобные разнообразные новости все время думаешь - откуда тогда силы на тренировки найдутся (ну и потом на матчи соответственно)? Сплошной гламур. Не могут подождать несколько лет до окончания карьеры и потом уж оторваться.
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Ar41
Интересно как он комментирует штраф 135 евро - "для него это не так уж и много как для обычного человека, двойные стандарты". Что-то мне подсказывает, что сосед Неймара тоже не кассир в Макдональдс, раз живёт в своем соседнем доме в мажорном районе, странное заявление)
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trav
Валентин, можно просто Крысеныш. Обращайтесь
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Мукунку хороший
Ну, что это такое? Стыд и срам!
Быстро расходитесь по домам!
Все им куролесить-колесить!
Нет, чтоб меня в гости пригласить
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Ovsyankin
Ля ты крыса
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Пако
Видимо, не для этого соседа круг у Неймара собирался. А теперь, после пасквиля, этот сосед уж точно не будет приглашенным.
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Max Zhomkov
Валёк))
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igls54
На день святого Валентина пригласит
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-1
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Aleksey Yashin
Валентин, как только ты пробьёшься в сборную Бразилии, я сразу тебя приглашу - сказал с улыбкой Неймар
0
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Maxximus
Ответ evil
Юдашкин?
Макрон 😂
+1
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Streetbor
Вечеринка у Неймара дома все двигают попами под музыку хип-хопа. ©
+1
-1
0
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Брукс Хэтлин
Ответ JealousNobody
а он кто такой, чтобы его приглашать? в своем доме человек имеет право какую угодно вечеринку устроить
там написано: сказал Валентин с улыбкой. Судя по всему, он пошутил.
+5
-1
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JealousNobody
а он кто такой, чтобы его приглашать? в своем доме человек имеет право какую угодно вечеринку устроить
0
-5
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ChefJhonnyMorgan
И вот зачем такие новости выкладывать?
+1
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evil
Юдашкин?
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