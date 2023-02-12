Сосед Неймара рассказал, что вечеринки бразильца продолжительные и шумные: «Как-то гуляли до 6 утра, а меня даже не пригласили»

Сосед Неймара высказался о вечеринках Неймара.

Ранее стало известно, что бразилец раздражает соседей частыми вечеринками, на что жаловался мэр Буживаля, пригороде Парижа.

Один из соседей форварда «ПСЖ» по имени Валентин заявил, что вечеринки у бразильца проходят не так уж часто, но обычно очень продолжительны. И особенно шумные.

Валентин отметил, что, к удивлению, вечеринка по случаю дня рождения Неймара в прошлые выходные была всего до 23:45, и бразилец не сильно мешал соседям.

«С тех пор, как я здесь, было четыре или пять вечеринок. И каждый раз фиеста растягивалась до пяти-шести утра.

Последний раз до этого вечеринка была после матча Бразилия – Тунис на «Парк де Пренс» (27 сентября 2022 года – прим. Sports.ru), когда в 23:00 вся бразильская команда приехала к дому Неймара. А потом гуляли посреди недели до 6 утра. Меня даже не пригласили», – сказал Валентин с улыбкой.

Сосед считает, что на Неймара стоит оказать больше давления из-за его вечеринок.

«Наверное, были соседи, которые жаловались. Я видел, как приезжала полиция, но после этого ничего не происходило. 135 евро штрафа для Неймара – не так уж и много. Получаются двойные стандарты. Последствия [для Неймара и обычного человека] не одинаковы», – сказал Валентин.

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