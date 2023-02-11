Педру Мендеш: «Хвича – отличный игрок, он наделал много шума в Италии. Он может играть в любом европейском топ-клубе»

Теги Педру Мендеш серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Педру Мендеш считает, что Хвича Кварацхелия может заиграть в мировом гранде. 

– Хвича Кварацхелия – феномен? Удивлены взлету его карьеры?

– Хвича – отличный игрок, он наделал много шума в Италии. Это классный футболист, который был хорош в РПЛ, а позже раскрылся в Италии. На мой взгляд, Хвича может играть в любом европейском топ-клубе.

– Ходили слухи, что им интересовался «Реал Мадрид». Насколько это реалистично?

– Не исключаю, что рано или поздно Кварацхелию подпишет мировой гранд. Думаю, у этого футболиста очень хорошее будущее, – сказал бывший полузащитник сборной Португалии.

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4 комментария

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Андрей Хенто
Ответ инок
Выиграет Хвича Серию А - будет кумиром Наполи. Его там на руках носить будут. Он наконец-то нашел свою команду!
Его уже там обожают, а если выиграет, то там всю команду будут носить на руках. Да и связку с Осимхеном они образовали великолепную, пожалуй одну из лучших в Европе.
+1
-1
0
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Пако
Желаю новых успехов Хвиче!
Но есть две опасности:
могут перехвалить "доброжелатели" и травмировать соперники.
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0
0
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инок
Выиграет Хвича Серию А - будет кумиром Наполи. Его там на руках носить будут. Он наконец-то нашел свою команду!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Слуцкий уже второй имеет отношение к раскрытию молодого футболиста топ уровня . Ай да Лёня
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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