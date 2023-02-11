Педру Мендеш: «Хвича – отличный игрок, он наделал много шума в Италии. Он может играть в любом европейском топ-клубе»
Педру Мендеш считает, что Хвича Кварацхелия может заиграть в мировом гранде.
– Хвича Кварацхелия – феномен? Удивлены взлету его карьеры?
– Хвича – отличный игрок, он наделал много шума в Италии. Это классный футболист, который был хорош в РПЛ, а позже раскрылся в Италии. На мой взгляд, Хвича может играть в любом европейском топ-клубе.
– Ходили слухи, что им интересовался «Реал Мадрид». Насколько это реалистично?
– Не исключаю, что рано или поздно Кварацхелию подпишет мировой гранд. Думаю, у этого футболиста очень хорошее будущее, – сказал бывший полузащитник сборной Португалии.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Но есть две опасности:
могут перехвалить "доброжелатели" и травмировать соперники.