Директор «Волги» пригласил Зарему на матч с «Зенитом» в Кубке

Директор ульяновской « » высказался по матчу с «Зенитом» в 1/4 Фонбет Кубка России.

– Вас на днях поддержала .

– Замечательно. Спасибо ей. Ульяновск – ее родной город. Приглашаем ее на наш матч, – сказал Михаил Наволокин.

Ранее Зарема, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что матч Кубка могут перенести из Ульяновска в Санкт-Петербург: «Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался « » и не менял место проведения матча на «Газпром Арену».

«Волга» выпустила заявление, где сообщила, что ни за что не отдаст право играть дома с «Зенитом».

Напомним, команды встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.