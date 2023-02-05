Директор «Волги» пригласил Зарему на матч с «Зенитом» в Кубке

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Волга Ульяновск Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Директор ульяновской «Волги» высказался по матчу с «Зенитом» в 1/4 Фонбет Кубка России.

– Вас на днях поддержала Зарема Салихова.

– Замечательно. Спасибо ей. Ульяновск – ее родной город. Приглашаем ее на наш матч, – сказал Михаил Наволокин.

Ранее Зарема, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что матч Кубка могут перенести из Ульяновска в Санкт-Петербург: «Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену».

«Волга» выпустила заявление, где сообщила, что ни за что не отдаст право играть дома с «Зенитом».

Напомним, команды встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.

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16 комментариев

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Otto Kretschmer
Всё правильно, Зарема должна всё проверить, нет ли заговора против спаркака.
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Валерий Охотин
Ответ Alex Titov
Зарема - это просто главные сиськи российского футбола. Вот и все, что она из себя представляет.
Их нет и не было.
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бускетс
Она ж всё захрюкает, комментатора не слышно будет
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Волга Ульяновск вперед!!!
Могли бы и напечатать интервью полностью.
Там и ответ про резервные стадионы есть. Стадион Акрона и Нижнекамск.
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.ru
Директор Волги пригласил Зарему на матч Зенита...
так вот вы какие... вкусняшки
+3
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+3
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Вован Испан
Я хоть и фан Зенита, но считаю, что играть надо не в Питере! В Питере достаточно матчей с нормальными соперниками, а когда в Ульяновск приедет какой-то топ чемпионата?
+2
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reteka
Вот так рождаются легенды. Вообще-то она родилась и всю юность жила в Уфе.
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gustavo1097
Вряд ли она с жарких Мальдив поедет в ледяной Ульяновск морозить пятую точку. У нее там солнце, песок, вкусняшка Федуна
+7
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+6
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Фантом
А что, хорошая идея. Главное, посадить ее на обычную трибуну, а не в VIP-ложу. Померзнет - возможно, умнее станет.
+10
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ЗЕНИТ65
А разве им предлагали отдать право играть дома? Им всего лишь предложили заявить Газпром Арену как резервный стадион.
+5
-4
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ZarvuR2020
Ответ Олег Мохов
Зарема сказала,что вы легли под гаспром и не надо соглашаться на условия гаспрома,а наволокин на своей волне.
Зарема из-за предложения о резервном стадионе выкатила истерику. А её приглашают именно в Ульяновск.
+6
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Spartakus1984
Ответ Alex Titov
Зарема - это просто главные сиськи российского футбола. Вот и все, что она из себя представляет.
да что ты говоришь))
+1
-7
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Spartakus1984
Газпром -зенит что нибудь придумает..эти мошенники уже достали всех
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Alex Titov
Зарема - это просто главные сиськи российского футбола. Вот и все, что она из себя представляет.
+1
-5
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Олег Мохов
Зарема сказала,что вы легли под гаспром и не надо соглашаться на условия гаспрома,а наволокин на своей волне.
+3
-7
-4
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Yuri Ten
Всё что нужно знать о Российском футболе, все новости это Зарема, Мостовой о тренерстве и медиалига🤡
+14
-1
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