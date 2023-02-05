Директор «Волги» пригласил Зарему на матч с «Зенитом» в Кубке
Директор ульяновской «Волги» высказался по матчу с «Зенитом» в 1/4 Фонбет Кубка России.
– Вас на днях поддержала Зарема Салихова.
– Замечательно. Спасибо ей. Ульяновск – ее родной город. Приглашаем ее на наш матч, – сказал Михаил Наволокин.
Ранее Зарема, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что матч Кубка могут перенести из Ульяновска в Санкт-Петербург: «Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался «Зениту» и не менял место проведения матча на «Газпром Арену».
«Волга» выпустила заявление, где сообщила, что ни за что не отдаст право играть дома с «Зенитом».
Напомним, команды встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.
Там и ответ про резервные стадионы есть. Стадион Акрона и Нижнекамск.
так вот вы какие... вкусняшки