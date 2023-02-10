Защитник «Волги» Данилкин: «Не надо переносить матч в Петербург. Не каждый день в Ульяновск приезжает «Зенит»
Егор Данилкин против переноса матча «Волга» – «Зенит» в Санкт-Петербург.
«Я считаю, что не надо переносить матч из Ульяновска в Санкт-Петербург. Если поле позволит играть, почему мы должны переносить такую игру? Мы должны порадовать болельщиков, не каждый день в Ульяновск приезжает «Зенит».
Мы считаем, что надо проводить матч дома», – сказал защитник «Волги».
Игра состоится 25 февраля в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов).
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