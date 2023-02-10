Защитник «Волги» Данилкин: «Не надо переносить матч в Петербург. Не каждый день в Ульяновск приезжает «Зенит»

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Волга Ульяновск Егор Данилкин Футбол

Егор Данилкин против переноса матча «Волга» – «Зенит» в Санкт-Петербург.

«Я считаю, что не надо переносить матч из Ульяновска в Санкт-Петербург. Если поле позволит играть, почему мы должны переносить такую игру? Мы должны порадовать болельщиков, не каждый день в Ульяновск приезжает «Зенит».

Мы считаем, что надо проводить матч дома», – сказал защитник «Волги».

Игра состоится 25 февраля в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов).

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7 комментариев

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Арсений Элин
Клубы низших лиг и играют в кубке ради таких матчей,чтоб город своими глазами увидел топ Клубы своей страны....так всегда было....
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Mapku3
Да чтож вас так плющит? Вы ещё с плакатами выйдите "Нет переносу". Никто и не собирался переносить матч! Предложили заявить Питер запасной ареной, если в Ульяновске поляна готова не будет. Отказались - их право! Зарему меньше слушайте!
+1
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+1
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Tahir Turk
Ответ Vatikan
А почему перенести хотят? Поляна?
Да,не накрыли
+2
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+2
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shava72
Так вроде заявили Самару резервным стадионом, а между ними расстояние всего ничего.
На пастбище тоже нет смысла игроков ломать, а в таких городках, поле, как правило, именно так и выглядит, особенно зимой...
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+2
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xoms
Если погода, и поляна будет норм, то думаю никого переноса не будет. Всё таки футбол должен быть во всех регионах, в тем более уверен, там много детей с удовольствием посмотрят на игру Зенитовцев, только так можно развивать футбол в регионах, играми с большими командами
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Кино Музыка
Будет решать погода. Пока прогнозы не очень.
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Vatikan
А почему перенести хотят? Поляна?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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