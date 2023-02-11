Кака участвует в переговорах Федерации футбола Бразилии с Анчелотти. Экс-хавбек «Милана» может стать техническим координатором сборной

Теги Милан Кака Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии Футбол

Карло Анчелотти и Кака могут стать коллегами, согласившись на работу со сборной Бразилии.

Как сообщает UOL, экс-хавбек «Милана» играет важную роль в переговорах Федерации футбола Бразилии с главным тренером «Реала». На этой неделе сторонам удалось добиться прогресса.

При этом руководство федерации хочет, чтобы Кака стал техническим координатором сборной Бразилии, и обсуждает с ним такой вариант.

Кака работал под руководством Анчелотти в «Милане» и «Реале». В составе сборной полузащитник провел 92 матча.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Чеботарев
чем быстрей,тем лучше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Кто уже только Папу Карло не уговаривает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий