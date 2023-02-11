Кака участвует в переговорах Федерации футбола Бразилии с Анчелотти. Экс-хавбек «Милана» может стать техническим координатором сборной

и Кака могут стать коллегами, согласившись на работу со сборной Бразилии.

Как сообщает UOL, экс-хавбек « » играет важную роль в переговорах футбола Бразилии с главным тренером « ». На этой неделе сторонам удалось добиться прогресса.

При этом руководство федерации хочет, чтобы Кака стал техническим координатором сборной , и обсуждает с ним такой вариант.

Кака работал под руководством Анчелотти в «Милане» и «Реале». В составе сборной полузащитник провел 92 матча.

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