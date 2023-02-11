Александр Глеб: «Миранчук мог бы играть в «Барселоне». Он прибавил в мастерстве в Серии А»

допустил переход хавбека « » в «Барселону».

«Не знаю, возможно ли повторное проявление интереса к Миранчуку со стороны «Барселоны», это нужно спрашивать у спортивного директора клуба. Но Алексей мог бы играть в «Барселоне», почему нет?

Если каталонцы им интересовались, значит, он им подходит. Абидаль же подтвердил этот факт, значит, Миранчук соответствует «Барселоне» по технике и по всему остальному.

Не удивлен, что российскими игроками интересуются клубы такого уровня, как « ».

В России появляются классные молодые футболисты. Я бы уже не назвал Миранчука молодым, но он опытный. Он играет в Серии А, а это одна из самых сильных лиг Европы. И Алексей рядом с такими футболистами прибавил в мастерстве. Поэтому все возможно», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

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