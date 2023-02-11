Александр Глеб: «Миранчук мог бы играть в «Барселоне». Он прибавил в мастерстве в Серии А»

Теги Торино Александр Глеб Барселона серия А Италия Ла Лига Алексей Миранчук Футбол

Александр Глеб допустил переход хавбека «Торино» Алексея Миранчука в «Барселону».

«Не знаю, возможно ли повторное проявление интереса к Миранчуку со стороны «Барселоны», это нужно спрашивать у спортивного директора клуба. Но Алексей мог бы играть в «Барселоне», почему нет?

Если каталонцы им интересовались, значит, он им подходит. Абидаль же подтвердил этот факт, значит, Миранчук соответствует «Барселоне» по технике и по всему остальному.

Не удивлен, что российскими игроками интересуются клубы такого уровня, как «Барселона».

В России появляются классные молодые футболисты. Я бы уже не назвал Миранчука молодым, но он опытный. Он играет в Серии А, а это одна из самых сильных лиг Европы. И Алексей рядом с такими футболистами прибавил в мастерстве. Поэтому все возможно», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

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7 комментариев

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Jason Williams
Ответ GerbertS
на гитаре в переходе разве что
тебе виднее
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micka
В Барселоне не все могут играть. Вернее не только лишь все. Мало кто может это делать.
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Матвей Суицидин
Ответ Фут.Боль
Не надо ему ни в какую Барселону. В Торино пошла игра наконец после Аталанты, поверили в него. Нужно, чтобы Торино выкупил его и он там продолжал прогрессировать.
по последней игре с Миланом было видно, что он бы и в Милане не затерялся. Торино хороший клуб, чтобы обрести уверенность и адаптироваться к сериалу, но амбиции у Миранчука явно выше. все де помнят, как он забивал крутые голы Юве и мог туда уехать или Локомотива.
+3
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Teodrakis
Да всё могли бы играть в Барселоне. Вопрос в том, как Барселона играла бы с такими игроками
+6
0
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GerbertS
на гитаре в переходе разве что
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Dmitriy6354
Это он у Абидаля услышал?
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Фут.Боль
Не надо ему ни в какую Барселону. В Торино пошла игра наконец после Аталанты, поверили в него. Нужно, чтобы Торино выкупил его и он там продолжал прогрессировать.
+15
-1
+14
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