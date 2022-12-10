Миранчук забил победный гол в товарищеской игре «Торино» с «Эспаньолом» – 1:0
Полузащитник Алексей Миранчук принес победу «Торино» в товарищеской игре.
Российский футболист левой ногой из-за пределов штрафной площади забил «Эспаньолу» на 39-й минуте. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.
Миранчук провел 9 матчей в текущем чемпионате Италии и отметился 2 мячами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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