Миранчук забил победный гол в товарищеской игре «Торино» с «Эспаньолом» – 1:0

Полузащитник Алексей Миранчук принес победу в товарищеской игре.

Российский футболист левой ногой из-за пределов штрафной площади забил на 39-й минуте. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянской команды.

Миранчук провел 9 матчей в текущем чемпионате Италии и отметился 2 мячами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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