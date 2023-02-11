Абидаль просматривал игроков «Локо» 2 года назад для «Барсы»: «Наблюдал за Антоном Миранчуком. Было интересно, они тогда играли против немецкой команды»

рассказал, что просматривал игроков « » для «Барселоны».

«В последний раз я приезжал в Москву два года назад, когда я был спортивным директором «Барселоны». Я приехал посмотреть игроков «Локомотива», наблюдал за [ ] Миранчуком. Было интересно, потому что они тогда играли против немецкой команды («Локо» уступил «Баварии» в матче чемпионов со счетом 1:2 – прим. Sports.ru).

Также у меня был встреча с клубом, они хотели улучшить свою медицинскую службу. Мы общались об этом», — сказал Абидаль.

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