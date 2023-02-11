Тренер «Торино» Юрич о 0:1 от «Милана»: «Миранчук и Санабрия здорово двигались. Влашичу нужно быть решительнее»

Главный тренер « » подвел итоги матча Серии А с « » (0:1).

«Мы играли хорошо, но чтобы выигрывать такие матчи, нужно больше мастерства.

Тяжело, когда теряешь ключевых игроков, но по ходу игры у меня возникало ощущение, что были длинные отрезки, когда мы доминировали. Нам лишь немного не хватало класса – такая проблема у нетоповых команд проявляется часто.

Если бы реализовал тот момент, матч получился бы превосходным. Он здорово двигался, равно как и . А вот нужно быть более решительным.

Знаю, что нам не хватает, чтобы побеждать в таких матчах. То же самое было в игре с «Салернитаной» [1:1]», – сказал Иван Юрич.

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