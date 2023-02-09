Директор «Торино» о Миранчуке: «Решение по выкупу будет принято скоро. Довольны его игрой»

Теги Аталанта Торино серия А Италия Алексей Миранчук Чемпионат.com Футбол

В «Торино» сообщили о возможном выкупе хавбека Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Мы очень довольны выступлениями Миранчука за «Торино».

Решение по его выкупу из «Аталанты» будет принято скоро», – сказал технический директор туринцев Давиде Ваньяти.

Летом сообщалось, что «Торино» обладает правом выкупа Миранчука за 12 млн евро. Подробно со статистикой выступлений российского футболиста можно ознакомиться здесь.

Результативность Миранчука уникальна для команд Юрича. Сезон в «Торино» однозначно хорош – ему стоит остаться

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17 комментариев

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LLiriKK
Вопрос в том, останется ли в команде Юрич. Есть большие сомнения в том, что Алексей будет демонстрировать такой же уровень игры при другом специалисте, а если учесть вздорный характер хорвата, исключать вероятности его ухода летом нельзя совершенно.
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mishakmv96
Значит выкупят, Лёша попал в команду, в которой ему доверяют и он хорошо себя показывает.
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answer89
Ответ Recreated
Торино вон, в верхней части таблицы с Миранчуком стал, что такого очень давно не было, уж в этом то веке точно!
Занимали 7 место, а также раза 4-5 входили в десятку лучших. И это все за последние 10 лет. Не шаришь явно
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Андрей Рейшель
Ответ Recreated
Торино вон, в верхней части таблицы с Миранчуком стал, что такого очень давно не было, уж в этом то веке точно!
пару лет назад они даже в еврокубки выходили, в квалификации с солигорским шахтером играли, белотти тогда много забивал
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makes
так держать, трудяга!
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инок
Леша наконец-то попал в команду, в которой его действительно ценят. Если обойдётся без травм, то стать ключевым игроком Торино вполне решаемая задача.
+1
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Recreated
Торино вон, в верхней части таблицы с Миранчуком стал, что такого очень давно не было, уж в этом то веке точно!
+1
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Остап Бендер Сгибальщик
ну хоть у кого-то получается
+1
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onegin2007
Ответ savik-A.M.
У него не надо и спрашивать , там аренда с правом выкупа
Не знал, тогда вообще норм.
+1
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savik-A.M.
Ответ onegin2007
Сумасброд Гасперини не отдаст.
У него не надо и спрашивать , там аренда с правом выкупа
+7
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+7
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savik-A.M.
Ответ Fox_Mulder_12
Че там 🤔 думать-то?
Думать , в плане Торино , это деньги искать , у них нету в нале 12 млн.,
+4
-1
+3
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onegin2007
Сумасброд Гасперини не отдаст.
+3
-2
+1
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Люблю Марго Робби
Команда слишком примитивная, Лёхе бы конечно в более атакующий коллектив
+3
0
+3
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Roman
Чуток доверия для Лехи - и он снова начал творить на поле
+11
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Ден Ден
Хорошая новость. Главное без травм и продолжать процесс становления лидера в команде!)
Леха, верю в тебя! 💪
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Евгений Шевцов
Прекрасная новость
+6
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Fox_Mulder_12
Че там 🤔 думать-то?
+14
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