Директор «Торино» о Миранчуке: «Решение по выкупу будет принято скоро. Довольны его игрой»

В «Торино» сообщили о возможном выкупе хавбека у «Аталанты».

«Мы очень довольны выступлениями Миранчука за «Торино».

Решение по его выкупу из «Аталанты» будет принято скоро», – сказал технический директор туринцев Давиде Ваньяти.

Летом сообщалось, что «Торино» обладает правом выкупа Миранчука за 12 млн евро. Подробно со статистикой выступлений российского футболиста можно ознакомиться здесь.

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