Головин про 3:1 с «ПСЖ»: «Приятно забить такому именитому клубу. Победа по делу»

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Головин прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:1) в матче Лиги 1.

26-летний хавбек «Монако» открыл счет на 4-й минуте матча.

«Конечно, приятно забить в ворота такого именитого клуба. Тем более на первых минутах. Это всегда придает дополнительную уверенность и позитивных эмоций. Но самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Думаю, эта победа абсолютно по делу.

Мы быстро повели, очень вовремя забили третий гол. Важно, что ушли на перерыв, имея преимущество в два мяча. Естественно, во втором тайме больше думали уже об обороне, прежде всего нужно было внимательно сыграть у своих ворот и сохранить разницу в счете. Это удалось.

Задачи на вторую половину чемпионата? Подняться как можно выше по турнирной таблице. Впереди еще достаточно много матчей. К каждой игре нужно подходить максимально ответственно и постараться набрать как можно больше очков», – сказал Головин.

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19 комментариев

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Андрей Федоров
Что там Мудрик то ?
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Бестрофейник 19/20
Ответ Андрей Хенто
Получается по Вашей логике, что Арсенал и Сити имениты только в Англии, Атлетико Мадрид имени только в Испании и т. д.
Что ты хочешь от болельщика Барселоны?
0
-1
-1
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Алексей Петров
🐐🐓и 🐢 играли все?
0
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Алексей Гусев
Ответ Sevuska
Лучший футболист России прямо сейчас 👍
и один из 2х лучших пост совецких.
+4
-1
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Андрей Хенто
Ответ Бестрофейник 19/20
Именитый только во Франции клуб
Получается по Вашей логике, что Арсенал и Сити имениты только в Англии, Атлетико Мадрид имени только в Испании и т. д.
0
0
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Sevuska
Лучший футболист России прямо сейчас 👍
+14
0
+14
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Bdv68
Спортс, очнись - Монако Головина же ☝️🤬
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Рашпель793
Главное Саше без травм.
+2
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deadjoker
Саня красавчик, не ломался бы еще так часто. Цены бы ему не было
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skorpion n
что с ними не так ? чего им не хватает?
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BarCa
Монако уже в на втором месте в Чемпионате. Если так продолжать то и в Лига Чемпионов могут попасть.
+5
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Экспертное мнение
Такой игрок как Головин не помешал бы центру поля ПСЖ
0
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Иван Рыбаков
Монако и Головин в том числе показали сегодня прекрасное шоу. Пусть так будет и дальше.
+8
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Денис Кёнигсберг
Идеальный вечер: успех Головина и поражение псж!!
+1
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Владимир Владимирович
Вовремя Голова прибавил , вроде идут разговоры про продление контракта, можно условия не большие выдвинуть с увеличением оклада
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RealJericho
Браво👏🏻
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Бестрофейник 19/20
Именитый только во Франции клуб
0
-7
-7
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Пако
Очень рад за Головина! Новых ему успехов! А по итогам чемпионате - серебряных медалей чемпионата Франции (2 бронзовые уже есть) .
+19
-1
+18
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Ёрлик
Головин красавчик 🔥
+41
-1
+40
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