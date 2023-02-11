Головин про 3:1 с «ПСЖ»: «Приятно забить такому именитому клубу. Победа по делу»
Александр Головин прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:1) в матче Лиги 1.
26-летний хавбек «Монако» открыл счет на 4-й минуте матча.
«Конечно, приятно забить в ворота такого именитого клуба. Тем более на первых минутах. Это всегда придает дополнительную уверенность и позитивных эмоций. Но самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. Думаю, эта победа абсолютно по делу.
Мы быстро повели, очень вовремя забили третий гол. Важно, что ушли на перерыв, имея преимущество в два мяча. Естественно, во втором тайме больше думали уже об обороне, прежде всего нужно было внимательно сыграть у своих ворот и сохранить разницу в счете. Это удалось.
Задачи на вторую половину чемпионата? Подняться как можно выше по турнирной таблице. Впереди еще достаточно много матчей. К каждой игре нужно подходить максимально ответственно и постараться набрать как можно больше очков», – сказал Головин.
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