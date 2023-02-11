«ПСЖ» пропустил 3 гола за тайм впервые после хет-трика Бензема в марте 2022-го
«ПСЖ» проигрывает «Монако» со счетом 1:3 после первого тайма матча 23-го тура Лиги 1.
В составе монегасков голами отметились хавбек Александр Головин и нападающий Виссам Бен-Йеддер (дважды).
Парижане пропустили трижды за тайм впервые с 9 марта 2022 года. Тогда после перерыва в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов хет-трик в ворота «ПСЖ» оформил форвард «Реала» Карим Бензема.
«Монако» – «ПСЖ». 3:1 – Головин забил, у Бен-Йеддера дубль. Онлайн-трансляция
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Какие же днари у ПСЖ в полузащите ,что 16-ий пацан на фоне их кажется игроком мирового класса
надеюсь Верратти восстановится к Баварии
Бавария просто перебегает их, тем более проблемы вроде как решены.