«ПСЖ» пропустил 3 гола за тайм впервые после хет-трика Бензема в марте 2022-го

Теги ПСЖ Монако Реал Мадрид лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Виссам Бен-Йеддер Александр Головин Футбол

«ПСЖ» проигрывает «Монако» со счетом 1:3 после первого тайма матча 23-го тура Лиги 1.

В составе монегасков голами отметились хавбек Александр Головин и нападающий Виссам Бен-Йеддер (дважды).

Парижане пропустили трижды за тайм впервые с 9 марта 2022 года. Тогда после перерыва в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов хет-трик в ворота «ПСЖ» оформил форвард «Реала» Карим Бензема.

«Монако» – «ПСЖ». 3:1 – Головин забил, у Бен-Йеддера дубль. Онлайн-трансляция

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17 комментариев

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Ришад Хайруллин
где же имя фамилия если играл бы Месси вылез бы
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Ответ Arrahmano Matcyev
Интересно,что сейчас напишет Имя Фамилия? Месси не играет,любимый игрок Неймар как раз играет.Кто теперь виноват,интересно.
Головин )
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Игорь Климов
Ничего страшного для ПСЖ не случилось, отрыв очковый имеется, появятся все лидеры ПСЖ и досрочно выиграют чемпионат Лига1.
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Игорь Климов
Ответ Demyan Grachev
как там дела у тройки царьков?)
Лидеров нет, ПСЖ играет практически резервным составом.
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Андрей Хенто
Ну тогда Мадрид конечно нанёс сокрушительный удар, один гол и сразу же Париж просыпался, причём тогда Париж был в оптимлаьном составе. Поэтому он пока и не добивается успеха в самом главном клубном турнире.
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AA MM
Эффект Месси) Ну ничего, против «Дижонов» прорвёт.
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Demyan Grachev
как там дела у тройки царьков?)
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Фанат Лионеля Месси
Боже
Какие же днари у ПСЖ в полузащите ,что 16-ий пацан на фоне их кажется игроком мирового класса
надеюсь Верратти восстановится к Баварии
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LIBerly
Ответ Arrahmano Matcyev
Интересно,что сейчас напишет Имя Фамилия? Месси не играет,любимый игрок Неймар как раз играет.Кто теперь виноват,интересно.
ИмяФамилия сейчас проходит паспортный контроль на границе Бангладеша
+13
-2
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Совесть Черданцева
Интересно, тут тоже виноват Месси?
+2
-2
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LIBerly
Ответ Streetbor
Челси он такой 😂
А Челси здесь каким боком?)
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Кирилл Голивец
Не тянут против любой прессингующей команды. Ланс, Марсель, Бенфика, Монако. Что удивительно для французского клуба, у них есть всё, чтобы брать самых интенсивных франкоговорящих игроков (французов и африканцев лучших вроде Мане), которые как раз и покроют всё интенсивностью.

Бавария просто перебегает их, тем более проблемы вроде как решены.
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Streetbor
Ответ LIBerly
Тяжело клубу без глубины состава
Челси он такой 😂
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Сикарио
Леганес очень вовремя ссимулировал травму, чтобы не играть с Монако и Баварией. Тоже самое он уже проделывал в 2013-м, никто не забыл.
+5
-6
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Arrahmano Matcyev
Интересно,что сейчас напишет Имя Фамилия? Месси не играет,любимый игрок Неймар как раз играет.Кто теперь виноват,интересно.
+23
-4
+19
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son min
После ЧМ многие клубы сломались, и ПСЖ в том же числе:)
+4
0
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LIBerly
Тяжело клубу без глубины состава
+6
0
+6
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