«ПСЖ» пропустил 3 гола за тайм впервые после хет-трика Бензема в марте 2022-го

«ПСЖ» проигрывает «Монако» со счетом 1:3 после первого тайма матча 23-го тура Лиги 1.

В составе монегасков голами отметились хавбек и нападающий (дважды).

Парижане пропустили трижды за тайм впервые с 9 марта 2022 года. Тогда после перерыва в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов хет-трик в ворота «ПСЖ» оформил форвард « » Карим Бензема.

«Монако» – «ПСЖ». 3:1 – Головин забил, у Бен-Йеддера дубль. Онлайн-трансляция

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