У Головина 2 гола и ассист в 9 матчах с «ПСЖ». Больше он забивал только «Ниму» и «Ницце»

забил 2-й гол в ворота « » в карьере.

В субботу хавбек « » открыл счет в игре Лиги 1 против парижан на 4-й минуте.

Помимо двух голов, у Головина была и результативная передача в 9 матчах с «ПСЖ».

Стоит отметить, что больше двух мячей в карьере Александр забивал только «Ниму» (3 – в 5 матчах) и «Ницце» (4 – в 9 играх).

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!