У Головина 2 гола и ассист в 9 матчах с «ПСЖ». Больше он забивал только «Ниму» и «Ницце»
Александр Головин забил 2-й гол в ворота «ПСЖ» в карьере.
В субботу хавбек «Монако» открыл счет в игре Лиги 1 против парижан на 4-й минуте.
Помимо двух голов, у Головина была и результативная передача в 9 матчах с «ПСЖ».
Стоит отметить, что больше двух мячей в карьере Александр забивал только «Ниму» (3 – в 5 матчах) и «Ницце» (4 – в 9 играх).
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