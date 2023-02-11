У Головина 2 гола и ассист в 9 матчах с «ПСЖ». Больше он забивал только «Ниму» и «Ницце»

Теги Ницца ПСЖ Монако лига 1 Франция Ним Александр Головин Футбол

Александр Головин забил 2-й гол в ворота «ПСЖ» в карьере.

В субботу хавбек «Монако» открыл счет в игре Лиги 1 против парижан на 4-й минуте. 

Помимо двух голов, у Головина была и результативная передача в 9 матчах с «ПСЖ».

Стоит отметить, что больше двух мячей в карьере Александр забивал только «Ниму» (3 – в 5 матчах) и «Ницце» (4 – в 9 играх).

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ Goofts
Такие днари в ПСЖ, Месси в одиночку тащит их к чемпионству Нет Месси, есть Мбаппе поражение... Нет Месси, есть Неймар поражение...
Да что там мелочиться Месси бог галактики
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарид Алекперов
Дорос до Боруссии)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LIBerly
Ответ Инженер Управляющий
это другое
Провальный матч для Месси, согласен. Но зачем же делать такой акцент на этом поражении? Или победа на ЧМ уже не есть высшая награда в футболе? Кубок Франции престижнее?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Инженер Управляющий
Ответ udiekemen
С Марселем был Месси, поражение...
это другое
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
simplehumble
В больших матчах не теряется и это хорошо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
son min
Если убрать из ПСЖ Месси и Мбаппе, то это обычная средняя команда на уровне Монако, Марсель (даже ниже):)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Санчоус на тотальном классе😎
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
Ответ udiekemen
С Марселем был Месси, поражение...
В соло тащить всегда не возможно
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
Ответ Goofts
Такие днари в ПСЖ, Месси в одиночку тащит их к чемпионству Нет Месси, есть Мбаппе поражение... Нет Месси, есть Неймар поражение...
С Марселем был Месси, поражение...
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
Такие днари в ПСЖ, Месси в одиночку тащит их к чемпионству
Нет Месси, есть Мбаппе поражение...
Нет Месси, есть Неймар поражение...
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
simplehumble
Хозяин ПСЖ
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Никитин99
В ПСЖ за 150 😂
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий