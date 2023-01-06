Тен Хаг о Санчо: «Джейдон не готов физически и психологически. Не могу сказать, когда он вернется»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Эрик тен Хаг высказался о состоянии Джейдона Санчо.

22-летний полузащитник не выходил на поле с октября 2022 года.

«Сейчас он не готов. Не только физически, но и психологически. Он делает успехи в физической части, и это поможет ему. Я надеюсь, что он скоро вернется, но не могу сказать, когда это произойдет.

Я бы хотел, чтобы Джейдон вернулся как можно скорее. Я сделаю все, что в моих силах, но некоторые процессы нельзя форсировать, и это один из них.

Поэтому я должен проявить терпение, хотя у меня его нет, ведь у нас не хватает вариантов в атаке. Нет игроков, которые доступны и способны помочь в Премьер-лиге.

Джейдон – один из таких игроков. Когда он будет в форме, он внесет свой вклад, и тогда у нас появится дополнительная возможность, а значит, у нас будет больше шансов выигрывать матчи», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне АПЛ Санчо провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Санчо пропустил ЧМ, но пока не вернется в «МЮ» – не готов морально и физически

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27 комментариев

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Dm Kznts
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Ответ Mekanych Red Devil
Да, поэтому такие как Джонс или даже Туанзебе числятся в составе, получают спокойно зп и не собираются даже уходить.
Ну слава богу этим летом уйдут
Вряд ли ЭТХ с ними переподпишет.
На такое только добряк Оле горазд был...
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Mekanych Red Devil
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Ответ Dm Kznts
Зарплата действительно огромная. Вторая или третья в клубе. Вудварт имел особые таланты подписывать и/или переподписывать игроков на космические лички, из-за которых их стало невозможным продать или даже в аренду сдать
Да, поэтому такие как Джонс или даже Туанзебе числятся в составе, получают спокойно зп и не собираются даже уходить.
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Extrim
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Сломался парень походу,а подавал большие надежды.
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Stannis_Baratheon
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Ответ Зверёк
Кругом все виноваты у Тен Хага,нет бы сгладить углы а он давит на своих.Не КриштиБой,но факт остается фактом,чересчур давит на своих.
Если человек пишет, что не персофан Роналду, значит он жёсткий КриштиБой
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Nuraly Amirov
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Ответ Железный Манк
Не понимаю чего он психологически сломался. Совсем не плохо шли у него дела. На карьеру бедняги ван де Бека пусть посмотрит. Кошмар и ужас, хоть вешайся
Пишут про какую-то трагедию в семье, но как-то мало, то ли фэйк, то ли выносить не хотят
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Dm Kznts
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Ответ x2dj8fx6q7
У Санчо умер кто-то из близких перед чм, фанаты МЮ кидали пруфы, так что ЧМ - далеко не единственная причина .
Возможно хотя вроде такой инфы не было.
А вот что была инфа о том что он стал хандрить после невызова в сборную - точно была.
В любом случае это роскошь платить игроку месяцами 350 кф в неделю пока он хандрит.
Хватает Гринвуда у которого 80 в неделю и видимо платить ему будут пока контракт его не сгорит. Почему - не знаю. Может законы такие в стране.
Вообщем богодельню какую то с клуба сделали.
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Dm Kznts
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Ответ Mekanych Red Devil
Когда на ровном месте теряешь одного из лучших молодых игроков в команде (Гринвуд), другого из группы атаки теряешь после интервью (сейчас не про качество, а про количество), еще один просто недостаточно хорош (Эланга), то не хочется еще терять очень дорогого и талантливого игрока из-за его психологических проблем. Ну не вызвали тебя на ЧМ, ну откровенно говоря справедливо не вызвали, продолжай работать и приносить пользу клубу, который за тебя заплатил огромную сумму и платит огромную зарплату. К тому же и тренер и болельщики верят в тебя!
Зарплата действительно огромная.
Вторая или третья в клубе.
Вудварт имел особые таланты подписывать и/или переподписывать игроков на космические лички, из-за которых их стало невозможным продать или даже в аренду сдать
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x2dj8fx6q7
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У Санчо умер кто-то из близких перед чм, фанаты МЮ кидали пруфы, так что ЧМ - далеко не единственная причина .
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AC.Milan.Fan
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Ответ Андрей Тишкович
Чем загубил что решил перейти на более высокий уровень? Надо было в динамо загреб какое нибудь перейти? там ещё лучше играл бы или дальше в Боруссии тухнуть?
В Боруссии он как раз таки и сверкал всеми гранями, а в МЮ он полностью затух ...
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Егор Павлов
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Да уж. Трансферы у МЮ жесть. Подстава за подставой.
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x2dj8fx6q7
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Ответ Dm Kznts
Ну так может пока не готов психологически зарплату перестать платить или хотя бы часть её? А то развели тут богодельню, не вызвали бедолагу в сборную и он тут же сломался...
У него умер кто-то из близких.
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Андрей Тишкович
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Ответ AC.Milan.Fan
Загубил Санчо свою карьеру в МЮ, а как же он хорошо в Боруссии играл ...
Чем загубил что решил перейти на более высокий уровень? Надо было в динамо загреб какое нибудь перейти? там ещё лучше играл бы или дальше в Боруссии тухнуть?
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Железный Манк
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Ответ Dm Kznts
Писали что из-за того что в сборную Англии не вызвали.
Это смешно, если правда. В его-то возрасте🤦‍♂️ Я в шоке от его бесхарактерности
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Андрей Тишкович
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Что за дела у нашей молодёжи одного в тюрьму второго в дурку может им слишком много платят в их нежном возрасте?..всё что нужно то это просто выходить на поле и пинать шарик за пару лямрв в месяц а они ломаются
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Mekanych Red Devil
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Когда на ровном месте теряешь одного из лучших молодых игроков в команде (Гринвуд), другого из группы атаки теряешь после интервью (сейчас не про качество, а про количество), еще один просто недостаточно хорош (Эланга), то не хочется еще терять очень дорогого и талантливого игрока из-за его психологических проблем. Ну не вызвали тебя на ЧМ, ну откровенно говоря справедливо не вызвали, продолжай работать и приносить пользу клубу, который за тебя заплатил огромную сумму и платит огромную зарплату. К тому же и тренер и болельщики верят в тебя!
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AC.Milan.Fan
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Загубил Санчо свою карьеру в МЮ, а как же он хорошо в Боруссии играл ...
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А.Э.РАСИМ
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В Аль Насри!
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Константин Федяев
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У него травма что-ли?
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Игорь Замаруев
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Ответ Железный Манк
Не понимаю чего он психологически сломался. Совсем не плохо шли у него дела. На карьеру бедняги ван де Бека пусть посмотрит. Кошмар и ужас, хоть вешайся
Ван де Бек допустил огромную ошибку, когда перешёл в МЮ. Потратил столько времени впустую...
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Dm Kznts
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Ответ Железный Манк
Не понимаю чего он психологически сломался. Совсем не плохо шли у него дела. На карьеру бедняги ван де Бека пусть посмотрит. Кошмар и ужас, хоть вешайся
Писали что из-за того что в сборную Англии не вызвали.
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Dm Kznts
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Ответ Зверёк
Кругом все виноваты у Тен Хага,нет бы сгладить углы а он давит на своих.Не КриштиБой,но факт остается фактом,чересчур давит на своих.
Что за бред ты сейчас написал?
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Dm Kznts
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Ну так может пока не готов психологически зарплату перестать платить или хотя бы часть её?
А то развели тут богодельню, не вызвали бедолагу в сборную и он тут же сломался...
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Железный Манк
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Не понимаю чего он психологически сломался. Совсем не плохо шли у него дела.

На карьеру бедняги ван де Бека пусть посмотрит. Кошмар и ужас, хоть вешайся
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Яйца Тен Хага
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Когда вернётся уверен будет в огне!!!
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Зверёк
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