Тен Хаг о Санчо: «Джейдон не готов физически и психологически. Не могу сказать, когда он вернется»

Эрик тен Хаг высказался о состоянии .

22-летний полузащитник не выходил на поле с октября 2022 года.

«Сейчас он не готов. Не только физически, но и психологически. Он делает успехи в физической части, и это поможет ему. Я надеюсь, что он скоро вернется, но не могу сказать, когда это произойдет.

Я бы хотел, чтобы Джейдон вернулся как можно скорее. Я сделаю все, что в моих силах, но некоторые процессы нельзя форсировать, и это один из них.

Поэтому я должен проявить терпение, хотя у меня его нет, ведь у нас не хватает вариантов в атаке. Нет игроков, которые доступны и способны помочь в Премьер-лиге.

Джейдон – один из таких игроков. Когда он будет в форме, он внесет свой вклад, и тогда у нас появится дополнительная возможность, а значит, у нас будет больше шансов выигрывать матчи», – заявил главный тренер « ».

В текущем сезоне АПЛ Санчо провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Санчо пропустил ЧМ, но пока не вернется в «МЮ» – не готов морально и физически