Тен Хаг о Санчо: «Джейдон не готов физически и психологически. Не могу сказать, когда он вернется»
Эрик тен Хаг высказался о состоянии Джейдона Санчо.
22-летний полузащитник не выходил на поле с октября 2022 года.
«Сейчас он не готов. Не только физически, но и психологически. Он делает успехи в физической части, и это поможет ему. Я надеюсь, что он скоро вернется, но не могу сказать, когда это произойдет.
Я бы хотел, чтобы Джейдон вернулся как можно скорее. Я сделаю все, что в моих силах, но некоторые процессы нельзя форсировать, и это один из них.
Поэтому я должен проявить терпение, хотя у меня его нет, ведь у нас не хватает вариантов в атаке. Нет игроков, которые доступны и способны помочь в Премьер-лиге.
Джейдон – один из таких игроков. Когда он будет в форме, он внесет свой вклад, и тогда у нас появится дополнительная возможность, а значит, у нас будет больше шансов выигрывать матчи», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне АПЛ Санчо провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Санчо пропустил ЧМ, но пока не вернется в «МЮ» – не готов морально и физически
Вряд ли ЭТХ с ними переподпишет.
На такое только добряк Оле горазд был...
А вот что была инфа о том что он стал хандрить после невызова в сборную - точно была.
В любом случае это роскошь платить игроку месяцами 350 кф в неделю пока он хандрит.
Хватает Гринвуда у которого 80 в неделю и видимо платить ему будут пока контракт его не сгорит. Почему - не знаю. Может законы такие в стране.
Вообщем богодельню какую то с клуба сделали.
Вторая или третья в клубе.
Вудварт имел особые таланты подписывать и/или переподписывать игроков на космические лички, из-за которых их стало невозможным продать или даже в аренду сдать
А то развели тут богодельню, не вызвали бедолагу в сборную и он тут же сломался...
На карьеру бедняги ван де Бека пусть посмотрит. Кошмар и ужас, хоть вешайся