Нагельсманн про 3:0 с «Бохумом»: «Бавария» могла вести 2:0 после 6 минут, потом ничего не получалось. Постараемся победить «ПСЖ»

Теги Бавария Бохум ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Леон Горетцка Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала Футбол

Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча Бундеслиги с «Бохумом» (3:0).

– Мы могли вести 2:0 после 6 минут благодаря Горетцке и Мусиале. После этого у нас ничего не получалось. Замены во втором тайме добавили свежей крови. В целом, думаю, победа была заслуженной.

– Что скажете о матче с «ПСЖ»?

– Мы постараемся победить и показать как можно лучшую игру. Результаты последних нескольких недель не имеют значения перед вторником. Это другой турнир, – сказал тренер «Баварии».

Напомним, «Бавария» встретится с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maksat Satymkulov
ПСЖ серьезный соперник. Бохум не показатель. Но все мы знаем на что способна Бавария
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zidane467554
Ответ Тиджани Бабангида
Если «ПСЖ» сыграет сегодняшним составом и так-же вяло и беззубо как с «Монако», «Бавария» сможет разгромить и их.
все зависит от формы баварии. если бавария в хорошей форме, то у любого клуба нет шансов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Если «ПСЖ» сыграет сегодняшним составом и так-же вяло и беззубо как с «Монако», «Бавария» сможет разгромить и их.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий