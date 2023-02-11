Нагельсманн про 3:0 с «Бохумом»: «Бавария» могла вести 2:0 после 6 минут, потом ничего не получалось. Постараемся победить «ПСЖ»

подвел итоги матча Бундеслиги с « » (3:0).

– Мы могли вести 2:0 после 6 минут благодаря Горетцке и Мусиале. После этого у нас ничего не получалось. Замены во втором тайме добавили свежей крови. В целом, думаю, победа была заслуженной.

– Что скажете о матче с «ПСЖ»?

– Мы постараемся победить и показать как можно лучшую игру. Результаты последних нескольких недель не имеют значения перед вторником. Это другой турнир, – сказал тренер «Баварии».

Напомним, «Бавария» встретится с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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