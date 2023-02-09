«Мудрик может пожалеть о выборе «Челси». «Арсенал» может стать чемпионом и играть в ЛЧ, и Михаил вписался бы в состав». Галлас об украинце

Экс-защитник « » и «Челси» считает, что мог ошибиться.

«Возможно, он совершил ошибку. Он имел возможность играть за «Арсенал». Учитывая игру этой команды, он бы вписался в состав.

В конце сезона он может пожалеть о своем выборе. Что, если «Челси» не попадет в чемпионов? А «Арсенал» может стать чемпионом Англии.

Мудрик может пожалеть о выборе. У него могла быть возможность хорошо играть и выступать в ЛЧ в следующем сезоне», – сказал Галлас в интервью Genting Casino.

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