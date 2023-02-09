«Мудрик может пожалеть о выборе «Челси». «Арсенал» может стать чемпионом и играть в ЛЧ, и Михаил вписался бы в состав». Галлас об украинце
Экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Вильям Галлас считает, что Михаил Мудрик мог ошибиться.
«Возможно, он совершил ошибку. Он имел возможность играть за «Арсенал». Учитывая игру этой команды, он бы вписался в состав.
В конце сезона он может пожалеть о своем выборе. Что, если «Челси» не попадет в Лигу чемпионов? А «Арсенал» может стать чемпионом Англии.
Мудрик может пожалеть о выборе. У него могла быть возможность хорошо играть и выступать в ЛЧ в следующем сезоне», – сказал Галлас в интервью Genting Casino.
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