«Мудрик может пожалеть о выборе «Челси». «Арсенал» может стать чемпионом и играть в ЛЧ, и Михаил вписался бы в состав». Галлас об украинце

Теги Челси Вильям Галлас премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Михаил Мудрик Футбол

Экс-защитник «Арсенала» и «Челси» Вильям Галлас считает, что Михаил Мудрик мог ошибиться.

«Возможно, он совершил ошибку. Он имел возможность играть за «Арсенал». Учитывая игру этой команды, он бы вписался в состав.

В конце сезона он может пожалеть о своем выборе. Что, если «Челси» не попадет в Лигу чемпионов? А «Арсенал» может стать чемпионом Англии.

Мудрик может пожалеть о выборе. У него могла быть возможность хорошо играть и выступать в ЛЧ в следующем сезоне», – сказал Галлас в интервью Genting Casino.

Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов

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24 комментария

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Kit244098
А почему Мудрик должен о чем-то жалеть? Жизнь уже удалась. Контракт то подписан))
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sp.msk.86
Ответ Parce
Скажите ему, что не Мудрик выбрал Челси
Верно, но и сказанного это не отрицает)
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batterbin
Ответ Wekil Halylow
Мудрик выбрал денги.
Владелец продал Мудрика туда, где предложили лучшие финансовые условия. В конечном итоге Мудрик играет в потенциально очень перспективной команде с намного более высокой зарплатой. Не понимаю, что можно предъявлять Мудрику и владельцам Шахтёра в этой ситуации...
+3
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+3
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Alex Gagarin
Да скажите им уже кто нибудь, что Мудрик не выбирал. Шахтер поставил условия "либо выполняют наши финансовые требования, либо ты никуда не уходишь". Мудрик тут был заложником своего длинного контракта с Шахтером.
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MMDV
Ответ serb2010
Представляю как будет жалеть Мудрик... Вспоминается мем с Джейсоном Стэтхэмом где он вытирает слезы долларами))
В том меме был Вуди Харрельсон )
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Schiaff1no
Не думаю, что там стоял вопрос выбора, пошел к тому, кто требования Шахтера удовлетворил
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ryze expari
зато теперь у Мудрика 7 летний контракт, и получает он по нему 820 000 гривен / 1.6 млн руб в день.
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Акира_1
Ответ Каба
ИЗ Чемпионата
Ну и? Теперь 5 мне не видать типа 🤧
0
-2
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B@SS
А что выиграл Арсенал в ЛЧ, чтобы жалеть о будущих выступлениях?) Похоже на сектантский вброс от Галласа ))
И он поиграет в ЛЧ уже в этом сезоне, в отличии от Арсенала. ))
+2
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Wekil Halylow
Ответ Parce
Скажите ему, что не Мудрик выбрал Челси
Мудрик выбрал денги.
+4
-6
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Каба
Ответ Акира_1
Для Мудрика важнее было с Чемпионата Украины уйти, и он точно не пожалеет о переходе в АПЛ. А вот Челси о его трансфере может пожалеть. 🤷‍♂️
ИЗ Чемпионата
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-2
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Eden Hazard
Ещё не хватало слушать болвана, который угрожал забить в свои ворота, если ему не дадут уйти.
+3
-2
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serb2010
Представляю как будет жалеть Мудрик...
Вспоминается мем с Джейсоном Стэтхэмом где он вытирает слезы долларами))
+1
-2
-1
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Акира_1
Для Мудрика важнее было с Чемпионата Украины уйти, и он точно не пожалеет о переходе в АПЛ. А вот Челси о его трансфере может пожалеть. 🤷‍♂️
+6
-3
+3
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Брукс Хэтлин
арсенал это клуб локального масштаба, Челси же всё-таки при всех своих проблемах всё равно более солидный клуб с великой историей.
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Брэд Либил
Человек сыграл к 22 годам 30 матчей и уже получил хороший контракт в АПЛ. О чём там жалеть в принципе, даже если не взлетит? 😁
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Играть в синебусе - себя неуважать
По факту:)
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rigobersong
Арсенал должен быть рад, что вместо оверпрайсного бегунка, за тарелку риса взяли топового Бельгийца:))
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DolJun
а может и не пожалеть
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CriminalJoint62
Мудрик сделал правильный выбор. В Челси мало вингеров, а в Арсенале там Мартинелли и Сака
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deadjoker
Да что все пристали к мудрику. Он игру то только минут 30 показал нормальную. Стерлинг вышел и показал намного более высокий уровень.
0
-3
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GuruFutbola
Играть в синебусе - себя неуважать
+5
-11
-6
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Parce
Скажите ему, что не Мудрик выбрал Челси
+16
-7
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Los Galácticos
Боули остался без центрфорварда, зато решил в последний момент насолить Арсеналу перехватив у них Мудрика. Конечно Арсенал ему идеально на бумаге подходил, а что там за закулисные игры были с этим переходом и было ли вообще право у Мудрика выбирать зная президента Шахтера, этого мы не знаем.
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