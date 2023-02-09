Джо Коул: «Проходы Мудрика напоминают мне о Роббене. Он станет для «Челси» топ-игроком»

Теги Челси Джо Коул Арьен Роббен премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Экс-хавбек «Челси» Джо Коул похвалил клуб за подписание вингера Михаила Мудрика.

«Он станет для «Челси» топ-игроком. Он выглядит как великолепный игрок для последней трети поля – способный обыграть соперника, восхитить зрителей. У него отличные ноги.

Он напоминает мне Арьена Роббена способностью проходить защиту короткими рывками и принятием решений на последней трети поля. Я думаю, что он будет становиться все лучше и лучше, так что «Челси» вовремя его подписал.

Ему просто нужно освоиться. Переход из лиги Украины в АПЛ – это большой скачок, нужно дать ему время. Но я с интересом жду того, что будет, когда он освоит футбол Поттера», – отметил Коул в эфире BT Sport.

Мудрик сочетает качества Азара и Мбаппе, но может потеряться в кризисном «Челси»

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14 комментариев

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Нургалиев Разрешил
Роббен, Азар и по версии Лукомского Мбаппе. ЗМ бездарю!
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Donald Subanov
Нет, Джо! Тут в спортсе эксперты уже решили, что он тупой бегунок.
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Глебиньо
Ответ soyznik
банально стоит открыть ПРОДВИНУТУЮ статистику по матчу с Фулхэмом, и вы увидите всё наоборот. ) Михаил был максимально плох. Это отражают как цифры, так и игра при просмотре.)
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soyznik
Ответ Глебиньо
Где он влился?)Я не знаю какие ты там матчи смотрел,но Мадуэке-палка/копалка,даже в сравнении с Мудриком.
банально стоит открыть ПРОДВИНУТУЮ статистику по матчу с Фулхэмом, и вы увидите всё наоборот. ) Михаил был максимально плох. Это отражают как цифры, так и игра при просмотре.)
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Глебиньо
Ответ soyznik
почему все так тщательно игнорируют Мадуэке, но обращают внимание на Мудрика? Если первый буквально сразу влился, а второй не знает что делать с мячом.
Где он влился?)Я не знаю какие ты там матчи смотрел,но Мадуэке-палка/копалка,даже в сравнении с Мудриком.
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lampard4ever
Надеюсь, скоро ему придётся осваивать футбол не Поттера, а какого-то действительно хорошего тренера.
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-2
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сапёр Водичка
Поправочка: Он станет для Баварии топ-игроком)
+2
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soyznik
почему все так тщательно игнорируют Мадуэке, но обращают внимание на Мудрика? Если первый буквально сразу влился, а второй не знает что делать с мячом.
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Акира_1
Чувак полного матча не провел. Для одних новый Роббен, другим - полный провал и развод. Ничего нового.
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-2
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Алексей Даценко
Ответ perfekte
оскорбление Роббена детектед.
Уймись 🙄
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Назар Игорь
Достичь уровня Роббена нужен не один сезон. Быстро бегать для этого мало.
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-2
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evil
Николя Анелька : Когда Какута наберётся опыта, он поразит всех
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-3
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Pitkin
Верю Джо.
0
-3
-3
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perfekte
оскорбление Роббена детектед.
+9
-7
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