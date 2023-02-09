Джо Коул: «Проходы Мудрика напоминают мне о Роббене. Он станет для «Челси» топ-игроком»

Экс-хавбек «Челси» похвалил клуб за подписание вингера .

«Он станет для «Челси» топ-игроком. Он выглядит как великолепный игрок для последней трети поля – способный обыграть соперника, восхитить зрителей. У него отличные ноги.

Он напоминает мне способностью проходить защиту короткими рывками и принятием решений на последней трети поля. Я думаю, что он будет становиться все лучше и лучше, так что «Челси» вовремя его подписал.

Ему просто нужно освоиться. Переход из лиги Украины в – это большой скачок, нужно дать ему время. Но я с интересом жду того, что будет, когда он освоит футбол Поттера», – отметил Коул в эфире BT Sport.

Мудрик сочетает качества Азара и Мбаппе, но может потеряться в кризисном «Челси»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!