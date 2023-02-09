Джо Коул: «Проходы Мудрика напоминают мне о Роббене. Он станет для «Челси» топ-игроком»
Экс-хавбек «Челси» Джо Коул похвалил клуб за подписание вингера Михаила Мудрика.
«Он станет для «Челси» топ-игроком. Он выглядит как великолепный игрок для последней трети поля – способный обыграть соперника, восхитить зрителей. У него отличные ноги.
Он напоминает мне Арьена Роббена способностью проходить защиту короткими рывками и принятием решений на последней трети поля. Я думаю, что он будет становиться все лучше и лучше, так что «Челси» вовремя его подписал.
Ему просто нужно освоиться. Переход из лиги Украины в АПЛ – это большой скачок, нужно дать ему время. Но я с интересом жду того, что будет, когда он освоит футбол Поттера», – отметил Коул в эфире BT Sport.
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