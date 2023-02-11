«Дзюбе стоило завершить карьеру, может. Его бы начали воспринимать лучше». Борис Майоров о приходе Артема в «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Борис Майоров Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров считает, что Артему Дзюбе стоило завершить карьеру. 

– Дзюба поможет «Локомотиву» подняться в таблице?

– Вряд ли. Когда ты в таком возрасте пропускаешь почти целый год, это очень серьезно. В 34 года вернуться на прежний уровень после долгого перерыва практически невозможно. Многое зависит и от того, насколько Дзюба умерил свои аппетиты. Опять же, Артем – человек с непростым характером. Неизвестно, как он впишется в коллектив.

Дзюбе стоило бы сейчас более серьезно подумать о своем будущем. Может быть, даже завершить карьеру. Если бы он сделал так, его начали воспринимать лучше. Многие бы Артема поняли.

А стучаться в каждую дверь и ждать, что ноги до коленок сотрутся, футболисту с его именем не стоит, – сказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, проведший несколько матчей за футбольный «Спартак». 

Сегодня Борису Майорову исполнилось 85 лет. 

2 комментария

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Назар Игорь
Кажется Дзюбе по-барабану как его воспринимают.
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Мистер_Жук
Наоборот, если у него в Локо получится успешно провести года 1,5 и закончить, без скандалов, только тогда может отношение поменяется в лучшую сторону
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