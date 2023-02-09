Игроки АПЛ преклонят колено в знак протеста против расизма перед матчами 23-го и 24-го туров

Клубы АПЛ приняли решение выступить против расизма в ходе следующих двух туров.

Как сообщает BBC, футболисты преклонят колено перед началом матчей 23-го и 24-го туров чемпионата Англии. Они состоятся с 11 по 13 февраля и с 18-го по 19-е.

В начале сезона игроки договорились, что будут проводить данную акцию лишь в определенных случаях, а не на протяжении всего сезона. Так, борьбе с расизмом были посвящены 10-й и 11-й туры.

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