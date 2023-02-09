Игроки АПЛ преклонят колено в знак протеста против расизма перед матчами 23-го и 24-го туров

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Клубы АПЛ приняли решение выступить против расизма в ходе следующих двух туров.

Как сообщает BBC, футболисты преклонят колено перед началом матчей 23-го и 24-го туров чемпионата Англии. Они состоятся с 11 по 13 февраля и с 18-го по 19-е.

В начале сезона игроки договорились, что будут проводить данную акцию лишь в определенных случаях, а не на протяжении всего сезона. Так, борьбе с расизмом были посвящены 10-й и 11-й туры.

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12 комментариев

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Алексей Ненахов
Ответ savik-A.M.
А в 25-м туре рассизма уже не будет , лайфхак от АПЛ
25 тур радужные ленточки ₽
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HK Traktor
Не надоело еще?
+1
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Экселлент
Начинается опять!
Нормально же жили?!
+1
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LLiriKK
Это они на события месячной давности в Мемфисе решили отозваться?
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Dark.Babysitter
Интересно будет посмотреть кто этого не сделает :D
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Стаут
Ответ Alex Legend
А потом продолжат бомбить Сектор Газа...
Яву Яву взял я на халяву
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Экспертное мнение
Минута молчания будет из-за событии в Турции-Сирии? А сорян, это же не избранная эвропка
+1
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-2
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Mike_Podolyan
🐓
0
-1
-1
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Los Galácticos
Во время этой акции в центральный круг надо привести и поставить Винисиуса, может тогда ныть перестанет, хотя сомневаюсь что поможет.
+3
-4
-1
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Alex Legend
А потом продолжат бомбить Сектор Газа...
+6
-5
+1
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savik-A.M.
А в 25-м туре рассизма уже не будет , лайфхак от АПЛ
+17
-2
+15
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Фанат Лионеля Месси
Клоунада какая-та
+3
-1
+2
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