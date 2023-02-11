«Интер» хочет 50 млн евро за Думфриса. Агент игрока общается с «Челси» и «МЮ»

Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы агенты Дензел Думфрис Нуссаир Мазрауи Футбол

Защитник «Интера» Дензел Думфрис может продолжить карьеру в АПЛ.

По данным La Gazzetta dello Sport, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к 26-летнему нидерландцу. Агент Думфриса уже общался с представителями этих клубов в январе.

«Интер» ожидает предложений по Думфрису. Отмечается, что в клубе нет неприкосновенных игроков, если сумма трансфера устроит руководство «нерадзурри».

Миланский клуб не продаст Думфриса меньше чем за 50 млн евро. В случае его продажи «Интер» намерен реинвестировать часть этих средств в покупку правого защитника «Баварии» Нуссаира Мазрауи.

В текущем сезоне Серии А Думфрис провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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17 комментариев

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DolJun
про челси утка, они уже взяли подмену джеймсу из франции
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ALMANAC
Ответ Алексей Толстюк
Так Челси же Гюсто взяли, куда еще 3го?
Взяли и оставили в аренде
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Alexey_Mzokov
Выбить полтинник из апловских мешков - дело принципа
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Aleksey Yashin
Перефразируя фразу из Гарри Поттера:
Почему если происходит трансферный слух, то Челси всегда рядом?
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Vlados 86
За полтос этого бегунка слить - мегажир.
+3
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Юрий Р.
При нынешних ценах за него минимум 60 надо требовать.
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зак
неадекваты руководство Интера, покупают за 12 млн и впаривают 4 и 5 раз дороже, поэтому игроки начали доигрывать контракты и уходить бесплатно как Шкриняр..
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Акира_1
Ответ kholkir
Зачем Дуфмрис Челси, есть есть Джеймс, который, по моему скромному мнению куда надёжнее, не понимаю...
Жаль Джеймс большую половину сезона в лазарете, а Аспиликуэте пора на пенсию.
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arajanarm
А с Челси зачем
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laudrup
Когда уходил Хакими, казалось, заменить его будет невозможно, но у Думфриза получилось. Понятно , что со своими деньгами англичане могут купить кого угодно, но Мазрауи, точно не уровень Думфриза
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Алексей Толстюк
Так Челси же Гюсто взяли, куда еще 3го?
+2
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АРТУР АЛИЕВ
Очень качественный игрок. На ЧМ хорошо смотрелся и в чемпионате тоже. И цена на фоне взвинченных цен адекватная.
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Сергей Ангел
И здесь Челси лезет куда МЮ туда и Челси пипец
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Iker El Santo
Ответ kholkir
Зачем Дуфмрис Челси, есть есть Джеймс, который, по моему скромному мнению куда надёжнее, не понимаю...
но Джеймс очень часто травмируется
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Sevuska
Без Челси теперь ни одна сделка не проходит .
Челси это мировая биржа футбола 👍
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kholkir
Зачем Дуфмрис Челси, есть есть Джеймс, который, по моему скромному мнению куда надёжнее, не понимаю...
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stretfordend20times
Нужен ли он вообще.
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