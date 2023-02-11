«Интер» хочет 50 млн евро за Думфриса. Агент игрока общается с «Челси» и «МЮ»

Защитник « » может продолжить карьеру в .

По данным La Gazzetta dello Sport, « » и « » проявляют интерес к 26-летнему нидерландцу. Агент Думфриса уже общался с представителями этих клубов в январе.

«Интер» ожидает предложений по Думфрису. Отмечается, что в клубе нет неприкосновенных игроков, если сумма трансфера устроит руководство «нерадзурри».

Миланский клуб не продаст Думфриса меньше чем за 50 млн евро. В случае его продажи «Интер» намерен реинвестировать часть этих средств в покупку правого защитника «Баварии» Нуссаира Мазрауи.

В текущем сезоне Серии А Думфрис провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!