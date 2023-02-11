Майкон о «Золотом мяче»: «Месси выиграет, он великий. Когда Лео закончит, Винисиус сможет победить, возможно»

Теги ПСЖ Дуглас Майкон Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Матч ТВ Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Футбол

Экс-защитник «Интера» Дуглас Майкон считает, что Лионель Месси вновь получит «Золотой мяч».

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины является семикратным обладателем трофея.

– Кто раньше выиграет «Золотой мяч» – Винисиус или Родриго?

– «Золотой мяч»? Месси!

– Молодежь вроде Винисиуса пока не состоянии конкурировать?

– Когда Месси закончит карьеру, может быть, Винни и сможет выиграть. Но сейчас только Месси. Он великий! – сказал Майкон.

Месси со сборной Аргентины выиграл ЧМ‑2022. В 7 матчах на турнире в Катаре он забил 7 голов, отдал 3 голевые передачи и стал лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне 35-летний нападающий забил 15 мячей и сделал 14 ассистов в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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34 комментария

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rigobersong
Опять бывший партнер из Аргентины пиарит пешехода:))
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Pb-SE
Всяко бывает, на самом деле. Скажи кому-нибудь 10 лет назад, что Бензема возьмёт ЗМ- ещё больше было бы смеха, чем от Винисиуса.
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Андрей Евсеенко
Ему и за меньшее зм дарили, а тут чм, на котором их тащили к победе
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ДЖИН
Кто Майоркисиус? АХа-ха) Он в стократ слаблее Неймара, только когда тот не бухает. У Винисиуса как тут написали есть животный талант, но не как не интеллект в голове.
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Андрей Хенто
Если Винисиус будет только играть в футбол и прогрессировать - все возможно. Главное перестать быть современным Яя Туре и отвечать на провокации провакациями.
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AnMe
Ответ AnMe
Ну, если реал будет выигрывать ЛЧ, то главная звезда получит ЗМ, а главная звезда у них - Винисиус и Бензема. Бензема скоро закончит, и за 22/23 вряд ли получит, а Винисиус (хоть он мне и не нрав) после Лео может претендовать на ЗМ, только от него нужна выдающаяся игра помимо громкого имени, сейчас какой-то он неоднозначный, мне больше симпатизирует тоже Бензема по всем качествам. Забавно, что Лео в 36 лет все еще конкурирует даже с новыми молодыми топовыми игроками.
А Родриго нужно больше пиара, как ни крути. К сожалению сейчас только на хайпушниках выезжают. Тот же Винни - я знаю, что расизм процветает, но все его ответное поведение на провокации дают лишнее упоминание в СМИ, вот поэтому сейчас у него куда больше шансов, поскольку пиара больше
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Игорь Климов
Ответ xQcoW
Очень смешно смотрится, особенно после левых пенок на чм и вылет от Марселя. фифе можно больше не скрывать свою предвзятость. меси долго уже получал эти липовые ЗМ и в этом году ЧМ не благодаря своей игре на поле, а благодаря своей всемирной популярности и финансовой выгоде, которую ФИФА получает от его признания.
Не переживай ты так, иди смотри дворовый чемпионат Саудовской Аравии, там твой кумир бегает)
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red hikkikomori
Ответ blaugrano
Кака выиграл через два года после Роналдиньо.
Да, спасибо что поправили, забыл про него, просто Роналдиньо слишком большое впечатление на меня произвёл, что я забыл о Кака)
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moldfan
У Винисиуса определенно есть достаточно таланта, выиграть ЗМ. Но одного лишь таланта вообще не достаточно.

Есть массу игроков которые были и талантливы и играли важнейшую роль в своих командах, вроде Анри и Иньесты, которые этот трофей так и не выиграли. Я уже не говорю о примерах безграничного таланта, но не закрепленными качествами нужными, вроде Неймара. Человеку 31... уже и никто почти не верит, что он когда либо выиграет ЗМ. Хотя человек фантастический одаренный.
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Я Гражданин Мира
Фактически 8 зм у Месси в кармане, осталось то всего 2 зм до юбилейного десятого
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blaugrano
Ответ red hikkikomori
Винисиус точно не выиграет, последний бразильский ЗМ был у Роналдиньо, с тех пор из бразильцев только Неймар мог претендовать, но он слишком кайфожор. Остальные и близко не того уровня, а у оборонительного плана игроков шансов мало
Кака выиграл через два года после Роналдиньо.
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Игорь Климов
Ну, а пока Винисиус и близко не находится в претендентах на ЗМ.
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Aleksandr Blaugranas
У Месси скоро будет количество золотых мячей равное айкью Винисиуса
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AnMe
Ну, если реал будет выигрывать ЛЧ, то главная звезда получит ЗМ, а главная звезда у них - Винисиус и Бензема. Бензема скоро закончит, и за 22/23 вряд ли получит, а Винисиус (хоть он мне и не нрав) после Лео может претендовать на ЗМ, только от него нужна выдающаяся игра помимо громкого имени, сейчас какой-то он неоднозначный, мне больше симпатизирует тоже Бензема по всем качествам.
Забавно, что Лео в 36 лет все еще конкурирует даже с новыми молодыми топовыми игроками.
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Коля Питерский
шоколадный мяч
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savik-A.M.
Ответ ubAA
Лолшто, Винисиус? 😁😁😁
Потому что бразильянец , раньше они пели что Неймар будет следующим а до этого Робиньо , но не прокатило
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xQcoW
Очень смешно смотрится, особенно после левых пенок на чм и вылет от Марселя. фифе можно больше не скрывать свою предвзятость. меси долго уже получал эти липовые ЗМ и в этом году ЧМ не благодаря своей игре на поле, а благодаря своей всемирной популярности и финансовой выгоде, которую ФИФА получает от его признания.
+2
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Я Гражданин Мира
Ответ Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист современности, это как минимум. Заслужено получит по итогам этого сезона свой 8-й Золотой Мяч.
А ведь до юбилейного 10 зм рукой подать
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Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист современности, это как минимум. Заслужено получит по итогам этого сезона свой 8-й Золотой Мяч.
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monah
Майкон шарит. Перед глазами картинка, как Лео корпусом выкинул за бровку огромного бразила и отобрал мяч в матче барсы и интера лет 10 назад
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raiska123
Только если не будет бездельничать
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AF007
2012 - 4:1
2022 - 8:5

И стоило все эти 10 лет стоять колом во вратарской, махать оттуда Марсело своими ручошками, чтобы тот побыстрее тыкнул с фланга триста двадцатый навес?
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Станислав Л
Бразилец о Месси: он Великий!👏
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Любезный Коссутий
если даже Неймар не в состоянии собраться, и провести пару сезонов действительно на высшем уровне, ради получения Золотого Баллона, то никакой Винисиус не сможет сделать это. пока именно такое впечатление.
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TeRex
Судя по тому, что Винисиус больше сосредоточен на выступлениях в Олимпиаде Угнетения, чем в футболе, единственный приз, который он может получить - приз БЛМ в виде мяча (может даже позолоченного цвета), украденного из магазина Adidas во время погромов.
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+3
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