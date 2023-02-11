Майкон о «Золотом мяче»: «Месси выиграет, он великий. Когда Лео закончит, Винисиус сможет победить, возможно»

Экс-защитник « » считает, что вновь получит «Золотой мяч».

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины является семикратным обладателем трофея.

– Кто раньше выиграет «Золотой мяч» – или Родриго?

– « »? Месси!

– Молодежь вроде Винисиуса пока не состоянии конкурировать?

– Когда Месси закончит карьеру, может быть, Винни и сможет выиграть. Но сейчас только Месси. Он великий! – сказал Майкон.

Месси со сборной Аргентины выиграл ЧМ‑2022. В 7 матчах на турнире в Катаре он забил 7 голов, отдал 3 голевые передачи и стал лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне 35-летний нападающий забил 15 мячей и сделал 14 ассистов в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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