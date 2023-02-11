Майкон о «Золотом мяче»: «Месси выиграет, он великий. Когда Лео закончит, Винисиус сможет победить, возможно»
Экс-защитник «Интера» Дуглас Майкон считает, что Лионель Месси вновь получит «Золотой мяч».
Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины является семикратным обладателем трофея.
– Кто раньше выиграет «Золотой мяч» – Винисиус или Родриго?
– «Золотой мяч»? Месси!
– Молодежь вроде Винисиуса пока не состоянии конкурировать?
– Когда Месси закончит карьеру, может быть, Винни и сможет выиграть. Но сейчас только Месси. Он великий! – сказал Майкон.
Месси со сборной Аргентины выиграл ЧМ‑2022. В 7 матчах на турнире в Катаре он забил 7 голов, отдал 3 голевые передачи и стал лучшим игроком турнира.
В текущем сезоне 35-летний нападающий забил 15 мячей и сделал 14 ассистов в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Есть массу игроков которые были и талантливы и играли важнейшую роль в своих командах, вроде Анри и Иньесты, которые этот трофей так и не выиграли. Я уже не говорю о примерах безграничного таланта, но не закрепленными качествами нужными, вроде Неймара. Человеку 31... уже и никто почти не верит, что он когда либо выиграет ЗМ. Хотя человек фантастический одаренный.
Забавно, что Лео в 36 лет все еще конкурирует даже с новыми молодыми топовыми игроками.
2022 - 8:5
И стоило все эти 10 лет стоять колом во вратарской, махать оттуда Марсело своими ручошками, чтобы тот побыстрее тыкнул с фланга триста двадцатый навес?