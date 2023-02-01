Василий Уткин: «Кокорин – придурок, мозгов нет вообще. Что «настоящему мужику» сделать? Ограбить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму же еще попасть надо!»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин брань контент Футбол

Блогер Василий Уткин раскритиковал Александра Кокорина за высказывание о тюрьме.

Ранее форвард «Ариса» заявил: «Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

«Кокорин – настоящий придурок. Ну вот как человек может говорить такие вещи?

В моей юности так некоторые говорили об армии. Когда еще 2 года служили. И из институтов забирали. Но таков был закон. Ты просто дорастал до восемнадцати, приходила пора. Но сейчас вот этот кретин говорит, что каждому мужику полезно отсидеть.

А сидят ведь не потому, что до восемнадцати дорос. Сидят у нас по статье. Для этого надо худо-бедно совершить преступление. То есть каждому полезно совершить преступление. Школу жизни получить.

Иначе, по конституции, в тюрьму ведь не попасть. Так что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму же еще попасть надо!

Что вообще этот пень несет? Какая же пещерная глупость. Ничему жизнь не учит, мозгов нет вообще», – приводит «Спорт день за днем» слова Уткина, опубликованные в его телеграм-канале.

Материалы по теме

84 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
murzzzzzilka
Я думала, спортс зажмет эту новость:))
Утром еще Вася опубликовал:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*Vladko*
Ответ Руслан Абакаров
В наше время сесть можно просто за неправильные слова
геннадий сел за рисованье
а иннокентий за статью
такие дни теперь настали
за что угодно можно сесть (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
саня походу на кипре бутыль открыл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ TheSportNik
Тут наверно можно предположить, что Кокорин на зоне общался с ворами и те ему такие идеи пробили, мол любому мужику надо отсидеть, то есть им тоже кадры нужны, а Кокоша по глупости и говорит про это.
Скорее это просто попытка оправдать себя перед самим же собой. Потому что если выражение "каждый нормальный мужик должен отсидеть" правдиво, то тогда получится, что Кокорин - нормальный мужик. А ему явно хочется таковым себя считать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shibosan
Дискредитировать ВС РФ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ответ brace
Армия и сейчас - школа жизни. Не только в те времена, про которые говорил Вася
Армия - это пустая трата времени. Как армия может быть школой ЖИЗНИ, если происходящее к там не имеет к жизни никакого отношения и даже полностью ей противоположно. С тюрьмой у армии куда больше сходства, чем с жизнью...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Zagainov
Очень часто не согласен с Василием, но вот здесь поддерживаю его целиком и полностью насчёт Кокорина. Это ж надо такое придумать: " не сидел - не мужик"....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Абакаров
В наше время сесть можно просто за неправильные слова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Полуэктов Пётр
Ну еще можно посметь не умереть от яда... Тоже работает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мерген Морозов
А Вася то прав
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Deni Magician
Ответ Саша Пушкин
Братья Кокорины вполне заслужили премию и одобрение от Пригожина- представителя современной российской элиты и генератора смыслов. Если вам казалось, что раньше в медийном пространстве страны было слишком уж много уголовной романтики, воспевания и популяризации жизни за решеткой, то с приходом подобных персонажей ее станет на порядок больше.
Благо эти персонажи уже уходят так сказать !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brace
Армия и сейчас - школа жизни. Не только в те времена, про которые говорил Вася
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
У КоКо 10 классов образования, его слова нельзя воспринимать всерьёз.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sweaty25
Василий, как обычно, истину глаголит. На пальцах объяснил Кокорину почему так говорить - плохо.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
XavIniesta2008-2015
Ответ frol92
Комментарий удален модератором
А есть конкретные примеры посадок за слово "вобла" ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wojtech66
Кокорин : - каждый мужик в жизни должен посадить себя, вырастить t.r.а.v.к.у, смастерить нарды из хлеба.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Михеев
Ответ frol92
Комментарий удален модератором
За это вроде штраф 30К деревянных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Филимонов
Ответ Антон Фалафель
У меня на районе был стремила. Мечтал стать вором в законе. Для этого как он считал, ему надо было отматать срок. Он ограбил аптеку и сделал так, чтоб его поймали . На зоне он проиграл в карты денег, не смог отдать долг и стал фуфлыжником со всеми вытикающими. Теперь работает курьером.
Курьером в законе?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheSportNik
Тут наверно можно предположить, что Кокорин на зоне общался с ворами и те ему такие идеи пробили, мол любому мужику надо отсидеть, то есть им тоже кадры нужны, а Кокоша по глупости и говорит про это.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Чиркова
Кокорин то придурок это пол беды,а вот ЧСВшные комментаторы,которые продолжают зарабатывать "хайп" на негативе вокруг это уже клиника(
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Филимонов
Ответ frol92
Комментарий удален модератором
Да и стулья с чиновниками вроде не перевелись на земле российской...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Михеев
Ну тут Вася прав. Я вообще милиционера близко видел только когда паспорт получал -))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мосгорсуд
Ну нельзя судить мажора, который настоящей жизни не видел....Кокоша говоря этот бред, хотел героем и мученником показаться, а опозорился ещё больше
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fruch
Мне больше нравится вот что: Спортс перепечатывает новость из «Спорт день за днем», который перепечатывает новость из официального Телеграма Уткина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Фалафель
У меня на районе был стремила. Мечтал стать вором в законе. Для этого как он считал, ему надо было отматать срок. Он ограбил аптеку и сделал так, чтоб его поймали . На зоне он проиграл в карты денег, не смог отдать долг и стал фуфлыжником со всеми вытикающими. Теперь работает курьером.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий