Василий Уткин: «Кокорин – придурок, мозгов нет вообще. Что «настоящему мужику» сделать? Ограбить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму же еще попасть надо!»

Блогер Василий Уткин раскритиковал за высказывание о тюрьме.

Ранее форвард « » заявил: «Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать».

«Кокорин – настоящий придурок. Ну вот как человек может говорить такие вещи?

В моей юности так некоторые говорили об армии. Когда еще 2 года служили. И из институтов забирали. Но таков был закон. Ты просто дорастал до восемнадцати, приходила пора. Но сейчас вот этот кретин говорит, что каждому мужику полезно отсидеть.

А сидят ведь не потому, что до восемнадцати дорос. Сидят у нас по статье. Для этого надо худо-бедно совершить преступление. То есть каждому полезно совершить преступление. Школу жизни получить.

Иначе, по конституции, в тюрьму ведь не попасть. Так что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму же еще попасть надо!

Что вообще этот пень несет? Какая же пещерная глупость. Ничему жизнь не учит, мозгов нет вообще», – приводит «Спорт день за днем» слова Уткина, опубликованные в его телеграм-канале.