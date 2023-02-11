Канчельскис о Кузяеве: «Правильное рвение в Европу, она на другом уровне. В России он не будет прогрессировать»

Андрей Канчельскис высказался о ситуации с .

Ранее сообщалось, что хавбек « » отказывается продлевать контракт из-за желания уехать в Европу.

«У Кузяева правильное рвение в Европу! В России он точно не будет прогрессировать, а там шансы на успех есть. Если уедет в Европу, получит колоссальный для себя опыт. «Зенит» – это «Зенит», Европа на другом уровне. Там совершенно другой футбол и менталитет.

Далер принимает правильное решение. Дай бог, чтобы он нашел себе европейский клуб и у него все получилось», – заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Сергей Семак: «Понимаем, что Кузяев хочет играть в Европе. Про отказ продлевать контракт с «Зенитом» впервые слышу»

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