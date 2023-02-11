Канчельскис о Кузяеве: «Правильное рвение в Европу, она на другом уровне. В России он не будет прогрессировать»
Андрей Канчельскис высказался о ситуации с Далером Кузяевым.
Ранее сообщалось, что хавбек «Зенита» отказывается продлевать контракт из-за желания уехать в Европу.
«У Кузяева правильное рвение в Европу! В России он точно не будет прогрессировать, а там шансы на успех есть. Если уедет в Европу, получит колоссальный для себя опыт. «Зенит» – это «Зенит», Европа на другом уровне. Там совершенно другой футбол и менталитет.
Далер принимает правильное решение. Дай бог, чтобы он нашел себе европейский клуб и у него все получилось», – заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Сергей Семак: «Понимаем, что Кузяев хочет играть в Европе. Про отказ продлевать контракт с «Зенитом» впервые слышу»
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Конечно, об этом не напишут, будут нести мантры про "правильное рвение в европку". Но судить надо по делам, а нашим игрокам европка интересна как место, где можно получать деньги и ничего не делать. В сильнейшей лиге мира - РПЛ же надо играть.