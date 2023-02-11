Канчельскис о Кузяеве: «Правильное рвение в Европу, она на другом уровне. В России он не будет прогрессировать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Далер Кузяев Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис высказался о ситуации с Далером Кузяевым.

Ранее сообщалось, что хавбек «Зенита» отказывается продлевать контракт из-за желания уехать в Европу.

«У Кузяева правильное рвение в Европу! В России он точно не будет прогрессировать, а там шансы на успех есть. Если уедет в Европу, получит колоссальный для себя опыт. «Зенит» – это «Зенит», Европа на другом уровне. Там совершенно другой футбол и менталитет.

Далер принимает правильное решение. Дай бог, чтобы он нашел себе европейский клуб и у него все получилось», – заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Сергей Семак: «Понимаем, что Кузяев хочет играть в Европе. Про отказ продлевать контракт с «Зенитом» впервые слышу»

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14 комментариев

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Беня_Финитас
Ответ Mikko
Европейский клуб, скорее всего, будет из Турции, как и у Маги Оздоева.
Ференцварош еще .
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LLiriKK
Кузяев уже, как и подавляющее большинство наших паспортистов, так сильно «рвался» в Европу пару лет назад, когда пришла пора переподписывать контракт, что с удовольствием (на больших деньгах, разумеется) остался в Петербурге.
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Football family Gdansk
Ответ MATRiX
Его не взяли, потому что отец хотел большой контракт. А интерес к нему был, причём у неплохих клубов.
Когда интерес есть, люди договариваются, а когда не особо интересно, то ищут причины, почему не получилось. Поэтому и результат, раз не подписался, значит и не так хотели
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MATRiX
Ответ Football family Gdansk
Я бы на его месте географию то расширил топ-5 под топ-5 за ними, пару лет назад он уже болтался без контракта по Европе и никто его не взял. Может посмотреть в сторону Португалии, Голландии или Греции?
Его не взяли, потому что отец хотел большой контракт. А интерес к нему был, причём у неплохих клубов.
+1
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инок
Далер проводит хороший сезон за Зенит, желание уехать в европу понятно, но в 30 лет, думаю, лучше остаться в родной команде.
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Onion
Перспективный игрок. Четвертый десяток пошел - самое время прогрессировать.
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Football family Gdansk
Я бы на его месте географию то расширил топ-5 под топ-5 за ними, пару лет назад он уже болтался без контракта по Европе и никто его не взял. Может посмотреть в сторону Португалии, Голландии или Греции?
0
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-2
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MATRiX
Ответ Mikko
Европейский клуб, скорее всего, будет из Турции, как и у Маги Оздоева.
Так Мага в интервью прямым текстом говорил, что Европа ему не интересна, что в Зените и деньги и Лига Чемпионов и российские титулы и зона комфорта.
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Mikko
Европейский клуб, скорее всего, будет из Турции, как и у Маги Оздоева.
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Dimario
Ну, в Итали вполне может переехать, в какой-нибудь клуб средненький
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Дмитрий9779
Проблематично начинать прогрессировать в 30+ лет.Сейчас Далер очень хорош.
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Фан Рубина
Европка - хорошее место, чтобы после осознания, что вот-вот прекратишь тянуть уровень РПЛ или же просто напрягаться стало в тягость, встретить футбольную пенсию, подписав последний крупный контракт. Играть при этом необязательно. Кокорин, Лунёв не дадут соврать.

Конечно, об этом не напишут, будут нести мантры про "правильное рвение в европку". Но судить надо по делам, а нашим игрокам европка интересна как место, где можно получать деньги и ничего не делать. В сильнейшей лиге мира - РПЛ же надо играть.
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Олег Сагайдачный
Игроки должны приносить радость болелькам наших команд. Футбол для зрителей. Патриотизм должен быть. Не все мереется деньгами.
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-3
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MATRiX
Кузяев работоспособный и универсальный, вот почему всегда хотелось его там увидеть. Менталка тоже хорошая, пашет, не скандалит, не бухает, не ноет (пока контракт не подходит к концу). Даже сейчас в таком возрасте он может себя показать.
+4
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