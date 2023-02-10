Мутко о Дзюбе в «Локо»: «Артем – неординарная фигура, будет привлекать болельщиков. Его либо любят, либо сильно критикуют»

Теги Локомотив Артем Дзюба Виталий Мутко премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Экс-президент РФС Виталий Мутко оценил переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Если у Артема есть силы, здоровье и он не думает завершать карьеру – ему можно пожелать только у удачи в «Локомотиве»! Клуб очень солидный, серьезный, находится не в очень простой ситуации, если смотреть на турнирную таблицу. Для него это, безусловно, хороший вариант, пусть работает, играет.

Есть два типа людей: которые его любят, и те, кто его сильно критикует. Артем есть Артем! Он всю жизнь был таким. Это человек, который в любом коллективе всегда играет далеко не последнюю роль. Надеюсь, что у него все будет хорошо в «Локомотиве», чтобы все получилось. Пожелаю ему удачи!

Если клуб с ним договорился, значит, все все продумали. Со стороны сложно сказать – получится у него или нет. Они заключили контракт, дальше уже посмотрим, как оно сложится. Артем – неординарная фигура, будет привлекать футбольных болельщиков. Дай бог ему удачи!» – высказался бывший министр спорта РФ.

Дзюба в «Локо» – противоречиво, но любопытно. Не поможет в прессинге и рывках, даст подыгрыш и реализацию в штрафной

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4 комментария

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Sinister Kid
Каких людей вспомнили. САМ Виталий Леонтьевич Мутко, прокомментировал переход Рукаку.
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Великий Алонсо
Женщины его любят, здоровый, высокий, спортивный мужчина с хорошим чувством юмора и шняга приличная.
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Виталий Желтоусов
Футболист он классный. Бесспорно он принесет пользу Локо.
Нет такой профессии,, хороший человек,,!
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костянчик1918
Дзюбе для РФПЛ даже в нынешней форме топ 💪💪
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