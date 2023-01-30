Месси о финале ЧМ: «Хотел бы, чтобы Марадона это видел – верю, что он придавал нам сил с неба»

высказался о финале .

«Когда мы стали чемпионами мира, видел обзоры матча, празднования, но сам финал, 90 минут [игры], я больше не смотрел.

Мне бы хотелось, чтобы если не вручил мне кубок, то по крайней мере увидел бы все это. Я верю, что с неба он, как и многие люди, которые любят меня, придавал мне сил не только для этого, но и для всего остального», – сказал нападающий сборной .

Месси о Кубке мира: «Я поцеловал его, даже не думая. Я не мог не сделать этого, он звал меня»