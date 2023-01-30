Месси о финале ЧМ: «Хотел бы, чтобы Марадона это видел – верю, что он придавал нам сил с неба»
Лионель Месси высказался о финале ЧМ-2022.
«Когда мы стали чемпионами мира, видел обзоры матча, празднования, но сам финал, 90 минут [игры], я больше не смотрел.
Мне бы хотелось, чтобы Марадона если не вручил мне кубок, то по крайней мере увидел бы все это. Я верю, что с неба он, как и многие люди, которые любят меня, придавал мне сил не только для этого, но и для всего остального», – сказал нападающий сборной Аргентины.
Месси о Кубке мира: «Я поцеловал его, даже не думая. Я не мог не сделать этого, он звал меня»
Он уже отписался тут со слезами??)))
Но вот про то что "проскочило один раз " у Вильярреала --- ты , конечно же, на забыл упомянуть))
Вот же трехличные существа
Настоящие перфомансы выдали Марадона 86,Зубастик 2002 и Зизу 06! Тот же молодой и дерзкий Мбаппе играл ярче на ЧМ 22!
Но никак не меси! Да простит меня фантики аргентинца30!
Еще еврочашки можешь пересчитать у "лол-диговцев", ну так, для общего развития.
Забавно, когда такие персонажи как ты , Роман, Алонсо и подобные , вообще, упоминают слово ’АДЕКВАТНОСТЬ’, причем в любом контексте )))
Вот же двуличные существа 😁