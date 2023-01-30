Месси о финале ЧМ: «Хотел бы, чтобы Марадона это видел – верю, что он придавал нам сил с неба»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси высказался о финале ЧМ-2022.

«Когда мы стали чемпионами мира, видел обзоры матча, празднования, но сам финал, 90 минут [игры], я больше не смотрел.

Мне бы хотелось, чтобы Марадона если не вручил мне кубок, то по крайней мере увидел бы все это. Я верю, что с неба он, как и многие люди, которые любят меня, придавал мне сил не только для этого, но и для всего остального», – сказал нападающий сборной Аргентины.

Месси о Кубке мира: «Я поцеловал его, даже не думая. Я не мог не сделать этого, он звал меня»

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70 комментариев

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Ortego
Ответ Pamir88
А сейчас придает сил Наполи. Надеюсь Неаполь будет праздновать скудетто в этом году.
Походу Марадону не кисло так на небесах встретили, сразу такие подгоны:)
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Nightblackwolf
Ответ Decard Show
Меси конечно великий игрок в величайшом эпохе Португальца7 но игра меси на ЧМ не вызывало никакие эйфории! С одним сомнительным пенальти ты не станешь величайшим!!! А также сомнительный слив французов в финале вызывает отвращение... Настоящие перфомансы выдали Марадона 86,Зубастик 2002 и Зизу 06! Тот же молодой и дерзкий Мбаппе играл ярче на ЧМ 22! Но никак не меси! Да простит меня фантики аргентинца30!
То есть один сомнительный пенальти это плохо, а решающий гол рукой это величие?)
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Nightblackwolf
Марадона отдал душу за Копу и ЧМ)
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Айлин 1990
Ребята, а Роман так же плачет???))))
Он уже отписался тут со слезами??)))
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Geo07
Ответ Pitkin
Мда... финал получился достойным. 6 голов с игры и пеналы. Но это не был самым лучшим финалом ЧМ вообще. Из тех, что видел самым лучшим был финал ЧМ-1978 - Аргентина-Голландия (3:1 с дополнительным временем). А голландцы могли бы выиграть, если бы Ренсенбринк на 90-ой минуте попал бы в ворота, а не в штангу. Трибуны аж ахнули при этом. В том матче была война, где никто никого не жалел, валили всех.
Да, согласен, видел, тот финал был на таком нерве, что нонешним и не представить..
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Men77
Ответ pq
почему мессибои, которые кричат, что гелевые, которые кричат, что мессибои первыми прибегают на ветки Рона, сами первые прибегают на ветки Месси, сами первые прибегают на ветки Рона? Вот же трехличные существа
гелевое существо,ты о чем? 😁
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Айлин 1990
Ответ Пенс
боулинг разве владеет каталанским посмешищем из ЛЕ, данечка?) Чёт не припомню такого.
В твоём нике не хватает буквы И.
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hardy33
Он сказал не НАМ, а МНЕ. Заголовок поправьте)
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JealousNobody
Ну это клиника уже
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Пенс
Ответ Леван Мкртчян
Так я использовал твою же логику про определиение чемпионата . Ты сказал , что лидер Примеры влетел Баварии дважды и это [типо] доказывает, какой слабый чемпионат Испании, хотя то что Барса сейчас уже не совсем та по игре( как минимум), что играла против Баварии --- ты конечно же технично не заметил..... Но вот про то что "проскочило один раз " у Вильярреала --- ты , конечно же, на забыл упомянуть))
лол) Не только влёт мюнхену (во второй игре такой же позорный как обычно) и китайскому картону это показывает, а такие же мёртвые АТМ с Севой. Но это так, совпадение) Лидер лол-лиги играет в ЛЕ, а действующий победитель лч исчерпал лимит удачи на десятилетие. Вся суть лол-лиги.
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Леван Мкртчян
Ответ Пенс
Ну проскочило один раз у них и что дальше?) Мюнхен отошёл и унизил так называемое первое место из лол-лиги. Да и что представляла из себя подлодка показал Пуль. Стрельнули и стрельнули. Общей слабости и убогости лол-лиги это не уменьшает.
Так я использовал твою же логику про определиение чемпионата . Ты сказал , что лидер Примеры влетел Баварии дважды и это [типо] доказывает, какой слабый чемпионат Испании, хотя то что Барса сейчас уже не совсем та по игре( как минимум), что играла против Баварии --- ты конечно же технично не заметил.....
Но вот про то что "проскочило один раз " у Вильярреала --- ты , конечно же, на забыл упомянуть))
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BuTaJIbKa
Ответ Tristan...
Зовите санитаров! Скейтеры не выдерживают уровень величия Лионеля...
и укатили на скейтах?
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pq
Ответ Men77
Почему гелевые, которые кричат, что мессибои первыми прибегают на ветки Рона, сами первые прибегают на ветки Месси? Вот же двуличные существа 😁
почему мессибои, которые кричат, что гелевые, которые кричат, что мессибои первыми прибегают на ветки Рона, сами первые прибегают на ветки Месси, сами первые прибегают на ветки Рона?
Вот же трехличные существа
+1
-9
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Пенс
Ответ Леван Мкртчян
Ответить на что? На факт того ,что седьмая команда "лол-лиги" выкинула из ЛЧ Баварию в прошлом году, и этот факт хоронит всю твою логику с определеннием "лол-лиги " как слабой . Еще еврочашки можешь пересчитать у "лол-диговцев", ну так, для общего развития. Забавно, когда такие персонажи как ты , Роман, Алонсо и подобные , вообще, упоминают слово ’АДЕКВАТНОСТЬ’, причем в любом контексте )))
Ну проскочило один раз у них и что дальше?) Мюнхен отошёл и унизил так называемое первое место из лол-лиги. Да и что представляла из себя подлодка показал Пуль. Стрельнули и стрельнули. Общей слабости и убогости лол-лиги это не уменьшает.
0
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-3
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Decard Show
Меси конечно великий игрок в величайшом эпохе Португальца7 но игра меси на ЧМ не вызывало никакие эйфории! С одним сомнительным пенальти ты не станешь величайшим!!! А также сомнительный слив французов в финале вызывает отвращение...

Настоящие перфомансы выдали Марадона 86,Зубастик 2002 и Зизу 06! Тот же молодой и дерзкий Мбаппе играл ярче на ЧМ 22!
Но никак не меси! Да простит меня фантики аргентинца30!
+1
-8
-7
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2RIN
Марадона так фестивалил при жизни, что скорее всего смотрел футбол снизу вверх)
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Леван Мкртчян
Ответ Пенс
Оо и грузинский петросян тут) был бы ты адекватным можно было даже и ответить на твои бредни, а так пошути ещё разок что-ли)
Ответить на что? На факт того ,что седьмая команда "лол-лиги" выкинула из ЛЧ Баварию в прошлом году, и этот факт хоронит всю твою логику с определеннием "лол-лиги " как слабой .
Еще еврочашки можешь пересчитать у "лол-диговцев", ну так, для общего развития.

Забавно, когда такие персонажи как ты , Роман, Алонсо и подобные , вообще, упоминают слово ’АДЕКВАТНОСТЬ’, причем в любом контексте )))
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Пенс
Ответ Данил Луговский
судя по твоим комментариям, так и есть, можешь дальше плакать, только сюда ничего не пиши, ладно?
так зачем ты мне продолжаешь писать, данечка? Офнись и иди дальше с верой в святого аута) я же на это не попадусь)
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Данил Луговский
Ответ Пенс
заливаюсь слезами, данечка. Прям не могу)
судя по твоим комментариям, так и есть, можешь дальше плакать, только сюда ничего не пиши, ладно?
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Barsenoga
Ответ Pazzo7
Если Месси забил бы гол рукой и его засчитали, интересно, что бы писали хейтеры)
Вот вот
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Pitkin
Мда... финал получился достойным. 6 голов с игры и пеналы. Но это не был самым лучшим финалом ЧМ вообще. Из тех, что видел самым лучшим был финал ЧМ-1978 - Аргентина-Голландия (3:1 с дополнительным временем). А голландцы могли бы выиграть, если бы Ренсенбринк на 90-ой минуте попал бы в ворота, а не в штангу. Трибуны аж ахнули при этом. В том матче была война, где никто никого не жалел, валили всех.
+3
-3
0
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Barsenoga
Ответ Роман
У Марадоны был перформанс. В соло привел сборную к победе. И знаменитые голы: "гол столетия" и "рука Бога" У Месси 5 легендарных пенальти.
Забил бы Месси рукой ты бы кричал что судьи продажные и вар бесполезен, что Месси тащили, а так для своего успокоения и из-за стадии отрицания ты готов использовать гол рукой Марадоны как аргумент, чуешь чем пахнет?
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Пенс
Ответ Леван Мкртчян
Клуб занимающий седьмое место в Ла лиге на момент встречи с Баварией в ЛЧ в прошлом году-- знатно переехал лидера и десятилетнего гегемона из самой бессмысленной по конкренции лиги. Все что надо знать о бессмысленных высерах Пенсов, Романов, Должунов и прочих
Оо и грузинский петросян тут) был бы ты адекватным можно было даже и ответить на твои бредни, а так пошути ещё разок что-ли)
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-3
-3
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Muhammad Juraev
Кто не отправит Романчику жалобу, тот Ильяс Якубов)
+5
-2
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Men77
Почему гелевые, которые кричат, что мессибои первыми прибегают на ветки Рона, сами первые прибегают на ветки Месси?
Вот же двуличные существа 😁
+28
-2
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