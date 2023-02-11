«Роналду подчеркнул, что пришел за трофеями. Ему платят большие деньги, но он это заслуживает. Это один из самых ярких игроков в истории». Хавбек «Аль-Насра» Машарипов о Криштиану

Теги Криштиану Роналду Sports.ru высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жалолиддин Машарипов Футбол

Жалолиддин Машарипов в монологе для Sports.ru рассказал о том, какой Криштиану Роналду в жизни.

«Многим интересно, какой Криштиану в жизни: о чем говорит, как тренируется, где живет. Что ж, я могу вам кое-что рассказать.

Роналду с первого дня наладил контакт с командой. С языком проблем нет, он легко общается со всеми. С местными – на английском, потому что многие свободно говорят на нем. С легионерами – по-испански.

Его сопровождают переводчик и телохранители. Он популярный человек, поэтому принял достаточные меры предосторожности.

Криштиану остановился в одном из лучших отелей. Скоро переедет в одну из шикарных вилл. Такую возможность предоставляют ​​и другим футболистам.

Кто-то предпочитает жить в гостинице, кто-то выбирает один из домиков недалеко от стадиона. Клуб создает все необходимые условия для игроков.

Его зарплата нас мало волнует. В нашей команде игроки высокого уровня, но Роналду – один из самых ярких футболистов в истории. Естественно, ему платят большие деньги, но он это заслуживает. У всех остальных тоже достаточно хорошие условия.

Роналду в первые дни выступил перед нами и сказал, что мы должны быть одной семьей, и несколько раз подчеркнул, что пришел за трофеями. Он общается со всеми на равных, поэтому уважение к нему растет каждый день. Он прекрасный пример для подражания.

Я и раньше знал, что Роналду футболист топ-уровня. Для этого необязательно играть с ним в одной команде. Его награды и достижения говорят за себя. Криштиану больше нечего доказывать в футболе. Он все доказал еще до того, как пришел в «Аль-Наср».

При этом его статус не дает никаких футбольных привилегий. Я предполагал, что мои партнеры не будут плотно играть с Роналду на тренировках, но не тут-то было. Все стараются выкладываться на полную, но иногда мы бережем его, как и всех своих партнеров.

Нельзя жестко идти в стык, бросаться в подкат. Нас об этом никто не просил, просто мы бережем его от травм. Это нормально. Так мы заботимся о любом товарище по команде», – рассказал хавбек «Аль-Насра».

Теперь я играю в одной команде с Роналду. И могу вам кое-что рассказать

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33 комментария

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Dinamik1
Роналду умеет совместить приятное с полезным и трофеи и деньги.
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Spaten
Сказал бы прямо: мы тут копошились, но вдруг к нам перешёл Роналду!))
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GuruFutbola
Надоело читать этот кринж
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Гегенпрессинг Рангника
Кто такой машарипов? Трофеи в саудовской аравии хахахахахаха 🤣🤣
Конечно не из-за бабла продался
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razoblachitel
Ответ А.Э.РАСИМ
Ну видите. Вы персофан Роналду? Дело в том, что переходите на личную плоскость, а так поступают персофаны Рона, в трудные минуты. Надеюсь, вам не трудно. Так какие кубки хочет завоевать Рон? Там есть что то? Так нельзя.
расимушка слился, так и запишем.
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А.Э.РАСИМ
Ответ razoblachitel
почему тебя это так беспокоит? у тебя скрытые мотивы? может, ты влюблён?
Ну видите.
Вы персофан Роналду?
Дело в том, что переходите на личную плоскость, а так поступают персофаны Рона, в трудные минуты.
Надеюсь, вам не трудно.
Так какие кубки хочет завоевать Рон?
Там есть что то?
Так нельзя.
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Andrey
Только не один нормальный клуб не захотел и бесплатно этого звездуна, а среди дворовых арабов он иногда играет
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Liu Hai
Он пришел чтобы сбросить Аль-Хиляль с его гребанного насеста!
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razoblachitel
Ответ А.Э.РАСИМ
Я стараюсь быть лучше, очень стараюсь.Я даже внес в Мемориал маму ребенка аутиста, который подло подставил свой телефон. За какими кубками?
почему тебя это так беспокоит? у тебя скрытые мотивы? может, ты влюблён?
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А.Э.РАСИМ
Ответ razoblachitel
Комментарий удален модератором
Я стараюсь быть лучше, очень стараюсь.Я даже внес в Мемориал маму ребенка аутиста, который подло подставил свой телефон.
За какими кубками?
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Анатолий Magicbrain
Интересно, предусмотрена ли за победу в бедуинском чемпионате накидка из верблюжей шерсти, по аналогии с той, которую катарцы на Месси перед награждением на чм одевали?
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razoblachitel
Ответ А.Э.РАСИМ
Вы не можете ответить? Это же простой вопрос.
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А.Э.РАСИМ
Ответ razoblachitel
тебе какое дело до этого? следи за своим кумиром
Вы не можете ответить? Это же простой вопрос.
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DpeMa111
Имея заработанный миллиард в кармане и рекламные контракты до конца жизни проносящие десятки миллионов ежегодно, пожил бы лучше для себя и семьи, но он просто помешан на рекордах и статистике, хотя уже понял, что Месси ему в величии не перегнать никогда
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Barsa! bolshe chem klub
ему платят большие деньги...(с)
😂😂 а он платит мне... мпуа мпуа мпуа
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Alexandr Donskoy
Крыжовник и в пустыне Крыжовник
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Mikko
Сестры Роналду напряглись, почувствовав конкурента...
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Chernoy
Спортс, я считаю, что вы реально много пишете о каждом «чихе» Роналду, особенно в инстаграме, прям подбешивает, но какого хрена к Роналду добавился ещё и бесконечные «Машарипов сказал… прокомментировал… поделился…». Я вообще не знал о существовании Машарипова (это кстати к вопросу о переходе РФС в Азию), а теперь только его высказывания и читаю.
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krupin82
Пришёл он за баблом(огромным,не поспоришь) и потому-что в Европе он никому оказался не нужен.
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razoblachitel
Ответ rej1sta
А тебе какое дело за кем он следит?)
а тебе какое дело какое мне дело?
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AF007
Шестёрки криштика раньше - Рамос, Марсело, Бензема
Шестёрки криштика сейчас - Жалолиддин Машарипов
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Лысый Папа
роналду после 2010года стал позором в футболе
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rej1sta
Ответ razoblachitel
тебе какое дело до этого? следи за своим кумиром
А тебе какое дело за кем он следит?)
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Рустам Атаев
Новый заменитель)
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razoblachitel
Ответ А.Э.РАСИМ
Извините, простой вопрос.А за какими трофеями? То что интересно. За Кубком Короля? За Кубком азиатских чемпионов? За Персидским Кубком? За Кубком Кубков стран Магриба? Морган помоги.
тебе какое дело до этого? следи за своим кумиром
+6
-13
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