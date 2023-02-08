Хавбек «Аль-Насра» Машарипов о Роналду: «Наш бывший капитан с радостью передал повязку. Иначе и быть не могло»

Игрок « » оценил то, что стал капитаном команды сразу после перехода.

«Было бы немного странно, если бы кто-то из наших игроков был капитаном в команде с Роналду. Мы ожидали, что так произойдет.

Наш бывший капитан с радостью передал повязку. Никаких проблем. Думаю, это наилучшее решение. Иначе и быть не могло», – сказал полузащитник .

У Роналду 1 гол с пенальти в 3 официальных матчах за «Аль-Наср». Его статистику можно найти здесь.