Хавбек «Аль-Насра» Машарипов о Роналду: «Наш бывший капитан с радостью передал повязку. Иначе и быть не могло»
Игрок «Аль-Насра» оценил то, что Криштиану Роналду стал капитаном команды сразу после перехода.
«Было бы немного странно, если бы кто-то из наших игроков был капитаном в команде с Роналду. Мы ожидали, что так произойдет.
Наш бывший капитан с радостью передал повязку. Никаких проблем. Думаю, это наилучшее решение. Иначе и быть не могло», – сказал полузащитник Жалолиддин Машарипов.
У Роналду 1 гол с пенальти в 3 официальных матчах за «Аль-Наср». Его статистику можно найти здесь.
15 комментариев