Хавбек «Аль-Насра» Машарипов о Роналду: «Наш бывший капитан с радостью передал повязку. Иначе и быть не могло»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жалолиддин Машарипов Футбол

Игрок «Аль-Насра» оценил то, что Криштиану Роналду стал капитаном команды сразу после перехода.

«Было бы немного странно, если бы кто-то из наших игроков был капитаном в команде с Роналду. Мы ожидали, что так произойдет.

Наш бывший капитан с радостью передал повязку. Никаких проблем. Думаю, это наилучшее решение. Иначе и быть не могло», – сказал полузащитник Жалолиддин Машарипов.

У Роналду 1 гол с пенальти в 3 официальных матчах за «Аль-Наср». Его статистику можно найти здесь.

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15 комментариев

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Мукунку хороший
Жопализин врать не будет)
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Дьяков Евгений
Ответ atomio
ну да, не смотря на то, что уже даже это нехило так подрывает атмосферу в раздевалке. на камеру все говорят одно, однако потом, особенно после ухода клубнички из очередного разваленного клуба, игроки начинают говорить другое - прямо противоположное.
в данном случае "несмотря на"-это производный предлог, а не деепричастие, поэтому пишется слитно
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Игорь Климов
Ответ dimamak10
Кавани семерку с радостью отдал в мю
Да, а потом ещё Кавани присел на скамейку запасных и в последствии перешёл в другой клуб, а Абубакар всё это знал, и потому принял другое решение - сразу ушёл из команды.
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dimamak10
Кавани семерку с радостью отдал в мю
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Gestor_36
иначе "сикир башка" на центральной площади
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Игорь Климов
Скоро этого Кринжа7 болельщики будут активно освистывать, а потом и руководство Аль-Наср выставит его за дверь, как это ранее сделал МЮ.
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KiNG_K
Ответ atomio
ну да, не смотря на то, что уже даже это нехило так подрывает атмосферу в раздевалке. на камеру все говорят одно, однако потом, особенно после ухода клубнички из очередного разваленного клуба, игроки начинают говорить другое - прямо противоположное.
Напомни-ка кто что-то плохое сказал про Роналду? Судя по твоему комментарию, там список из 15 игроков в каждом из клубов, из которых уходил Роналду
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jwbmwbqvih
С чего бы это наилучшее решение? Он что,пришел и за день авторитетом что ли стал в раздевалке? Тогда вопросы к вам,что там у вас с самоопределением? Из капитанской повязки сделали хрен пойми что! Одному её предлагают что б он остался,другому её дают за то что в клуб переходит. Он вообще её швырял,а там повязка национальной сборной. Его к ней подпускать нельзя на пушечный выстрел.
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Бухгалтер2021
правильно король футбола должен быть капитаном
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Afinogenov
Ответ Homelender_666
Роналду не заслужил повязку. Все мы видели, как он капитанил в сборной.Капитанскую повязку надо заслужить, а не давать за громкое имя. Видимо, в Аль-Нассре слово "капитан" ничего не значит.
Чемпионат СА к футболу имеет такое же отношение, как и "Матч звёзд НХЛ" к хоккею.
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Homelender_666
Роналду не заслужил повязку. Все мы видели, как он капитанил в сборной.Капитанскую повязку надо заслужить, а не давать за громкое имя. Видимо, в Аль-Нассре слово "капитан" ничего не значит.
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+11
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Thunderstorm
Логично, иначе бы Кринж всю Аравию слезами залил
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Goofts
Клубника в пустыне часть 1, комментарий машарипова
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Вадим Сидоров
Роналду разочаровывает даже своих хейтеров игрой в Аравии.
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atomio
ну да, не смотря на то, что уже даже это нехило так подрывает атмосферу в раздевалке. на камеру все говорят одно, однако потом, особенно после ухода клубнички из очередного разваленного клуба, игроки начинают говорить другое - прямо противоположное.
+16
-5
+11
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