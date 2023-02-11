Худяков назвал тройку лучших вратарей: «Мартинес, тер Стеген и Зоммер»

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Даниил Худяков назвал тройку лучших на данный момент вратарей в мире.

«Если брать в учет чемпионат мира в Катаре, то на первом месте аргентинец Мартинес.

На втором — тер Стеген, потому что «Барселона» сейчас показывает хорошую игру в чемпионате. У него там очень много сухих матчей и мало пропущенных голов при этом.

На третьем, наверное, Зоммер», — сказал голкипер «Локомотива».

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2 комментария

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maks44
Даня, не бери пример с Мартинеса. Это невоспитанный молодой человек.
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Тохир Анваров
Тер штеген круче всех прямо сейчас
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