Быстров о Сперцяне: «Смысл менять РПЛ на какой-нибудь ПСВ? Лучше потом уйти в топовый чемпионат, если заинтересуются»

считает, что рано покидать «Краснодар».

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны ПСВ. Сперцян намерен остаться в « » как минимум до лета.

«Сперцян – хороший футболист, он лидер «Краснодара», но, на мой взгляд, ему рано ехать, он должен еще лучше проявить себя в чемпионате России и принести пользу «Краснодару».

Если и отправляться, то не в , а в топовый чемпионат, если им заинтересуются. А смысл менять чемпионат России, где ты играешь постоянно, на какой‑нибудь ?» – сказал бывший игрок сборной России.

В текущем сезоне на счету Сперцяна 9 голов и 5 голевых передач в 16 матчах в Мир РПЛ. Подробную статистику игрока можно найти здесь.