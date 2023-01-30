Быстров о Сперцяне: «Смысл менять РПЛ на какой-нибудь ПСВ? Лучше потом уйти в топовый чемпионат, если заинтересуются»
Владимир Быстров считает, что Эдуарду Сперцяну рано покидать «Краснодар».
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны ПСВ. Сперцян намерен остаться в «Краснодаре» как минимум до лета.
«Сперцян – хороший футболист, он лидер «Краснодара», но, на мой взгляд, ему рано ехать, он должен еще лучше проявить себя в чемпионате России и принести пользу «Краснодару».
Если и отправляться, то не в Нидерланды, а в топовый чемпионат, если им заинтересуются. А смысл менять чемпионат России, где ты играешь постоянно, на какой‑нибудь ПСВ?» – сказал бывший игрок сборной России.
В текущем сезоне на счету Сперцяна 9 голов и 5 голевых передач в 16 матчах в Мир РПЛ. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
сам уровень лиги не выше РПЛ, но я понимаю, здесь модно обсирать все свое и пресмыкаться перед всем западным
Лосано в свое время через Мексику тоже не сразу в Наполи поехал, а транзитом через ПСВ, ну про Роналдо вообще молчу
Но список клубов из Швейцарии куда можно перейти ровно два)))
Как человек тварь та ещё , да
Посчитай сколько за два года в серию а перешло ту же из рпл игроков
Просто надо немножечко с небес на землю спуститься , и засунуть в жопу эту мысль что только топ 5 или буду сидеть дома
Не нравится Вегорс, тогда на Мудрика смотри