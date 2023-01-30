Быстров о Сперцяне: «Смысл менять РПЛ на какой-нибудь ПСВ? Лучше потом уйти в топовый чемпионат, если заинтересуются»

Теги Владимир Быстров высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Эдуард Сперцян Футбол

Владимир Быстров считает, что Эдуарду Сперцяну рано покидать «Краснодар».

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны ПСВ. Сперцян намерен остаться в «Краснодаре» как минимум до лета.

«Сперцян – хороший футболист, он лидер «Краснодара», но, на мой взгляд, ему рано ехать, он должен еще лучше проявить себя в чемпионате России и принести пользу «Краснодару».

Если и отправляться, то не в Нидерланды, а в топовый чемпионат, если им заинтересуются. А смысл менять чемпионат России, где ты играешь постоянно, на какой‑нибудь ПСВ?» – сказал бывший игрок сборной России.

В текущем сезоне на счету Сперцяна 9 голов и 5 голевых передач в 16 матчах в Мир РПЛ. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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50 комментариев

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Romeo Yankovich
Ответ Alex Miheev
Володьку давно не слышно было
Выпустили после продолжительного лечения. Видимо, лечение было не надолго
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Kit244098
У Хавчика все-таки мозги отсутствуют по умолчанию)) Голландская лига всю жизнь работает на продажу. Оттуда попасть в сильный клуб куда проще нежели из Краснодара. Если реально зовут, то идти в ПСВ надо не думая.
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SMART789
Ответ Wiley Fox
Дурной рыболов посчитал, сколько из Нидерландов ушло в топ-чемпионаты и сколько из цирка РПЛ?
просто в Нидерландах зарплаты 500 тыс евро, а в РПЛ 1 млн.евро и разные налоги
сам уровень лиги не выше РПЛ, но я понимаю, здесь модно обсирать все свое и пресмыкаться перед всем западным
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cryt3k
Зинченко играл в ПСВ, пусть и в аренде
Лосано в свое время через Мексику тоже не сразу в Наполи поехал, а транзитом через ПСВ, ну про Роналдо вообще молчу
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rasso
Ответ SLVNL
Gakpo
Стам, Ван Боммел
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Сергей Орлов
Ответ Oleg Malakhov
Кежман, Коку
Пак, Ван Боммелл)
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Я видел дриблинг Арбелоа
Ответ Юрий Кечко
Нормальный Швейцария чемпионат , и в еврокубках можно поиграть , и если что в бундеслигу уехать Но список клубов из Швейцарии куда можно перейти ровно два)))
Это какие же? Если что, Базель в чемпионате сейчас на 6-м месте из 10
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Игорь Мальвинский
Уверен тот же Кварацхелия не жалеет об отъезде в Наполи)
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Ковид 07.10.52
Ответ laudrup
Сам- то когда играл, почему не перешёл "хотя бы в чемпионат Голландии"? Потому, что не звали, не подошёл по уровню. Теперь, только и остаётся, давать дурацкие советы другим.
Нет...просто из Голландии не звонили, как в Спартак, когда возвращали...
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Владимир Владимир
Где ПСВ, а где российские клубы)
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Pavel Harriss
Ответ Юрий Кечко
Справедливости ради именно как игрок был хороший , и играл во времена когда рпл насиловала голландские клубы и в хвост и в гриву Как человек тварь та ещё , да
Хороший игрок? Для лиги приколов может быть. Статистику "изнасилований" предоставите?
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Ковид 07.10.52
Этому газовому холопу по Пугачевой ни к чему, что из ПСВ уезжают гораздо больше футболистов, чем из все рпл...
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Dexter Dallas
быстров как был сельской бабой, таким и остался. дураки же идут в европейские клубы по проще. нужно сразу в топ 3 апл же. так вован? кстати сам то ты как помним рвал всех в Европе. или таким калом не интересовались?
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laudrup
Сам- то когда играл, почему не перешёл "хотя бы в чемпионат Голландии"? Потому, что не звали, не подошёл по уровню. Теперь, только и остаётся, давать дурацкие советы другим.
+2
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Oleg Malakhov
Ответ SLVNL
Gakpo
Кежман, Коку
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Андрей Гасников
Вот поэтому наш футбик и в заднице, сразу хотят реалы и ман сити
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57s6w79qhh
🤦🏾‍♂️
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Юрий Кечко
Ответ encaro_one
В Турцию ехать это чтобы не сильно потерять в деньгах, но быть на виду. Швейцария, вряд ли привлекательный вариант для российских футболистов и платят мало и чемпионат не очень
Нормальный Швейцария чемпионат , и в еврокубках можно поиграть , и если что в бундеслигу уехать
Но список клубов из Швейцарии куда можно перейти ровно два)))
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Alexandr Sokolov
Ответ Красный чай
Вольдька как был дурачком так и остался
а с чего бы что-то поменялось? Матч тв не особо способствует мозговой деятельности, скорей наоборот
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Юрий Кечко
Ответ Pavel Harriss
Откуда он знает? Обычный днарь из лиги приколов
Справедливости ради именно как игрок был хороший , и играл во времена когда рпл насиловала голландские клубы и в хвост и в гриву

Как человек тварь та ещё , да
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Юрий Кечко
Ответ Раиль Хафизов
Хохлову и Никифорову было не зазорно в ПСВ играть. А сейчас из закрытого забытого ЧР в голландский топ перейти мало кому светит
Да может и не мало кому
Посчитай сколько за два года в серию а перешло ту же из рпл игроков
Просто надо немножечко с небес на землю спуститься , и засунуть в жопу эту мысль что только топ 5 или буду сидеть дома
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Wiley Fox
Ответ dArkognan
Некорректное сравнение. Он местный игрок прошедший топовую голландскую школу с яслей. Больше подходит Малиновский.
Я тебе про возраст. Это ничего не значит сейчас

Не нравится Вегорс, тогда на Мудрика смотри
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игрочишка всея руси
Из рпл в псв как раз таки нормально перейти а оттуда еще дальше
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LLiriKK
Всего лишь «какой-нибудь «ПСВ», давший, помимо прочих, футбольного миру и некоего Коди Гакпо - из недавнего.
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dArkognan
Ответ Wiley Fox
Смотри на Вегорста
Некорректное сравнение. Он местный игрок прошедший топовую голландскую школу с яслей. Больше подходит Малиновский.
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