Владимир Писарский: «Нет мыслей играть в Европе и выиграть Лигу чемпионов. Если честно, я доволен тем, чего уже добился»

ответил на вопрос о возможности перехода в европейский клуб.

– Если бы были предложения от нетоповых клубов, но из топовых чемпионатов, поехал бы в Европу? Твоё нежелание уезжать не связано с тем, что СМИ рассказывают о русофобии в Европе?

– Нет. Я просто не собираюсь в ближайшее время за границу уезжать. Конечно, если бы предлагали прямо топ-клубы, то может быть. Но я только полгода в Мир РПЛ – это мало.

Много забил, но люди смотрят на стабильность. Надо самому себе доказать, что это не случайность, хотя 14 голов случайно и не забивают. Но пока мне тут интересно.

Если честно, я доволен тем, чего уже добился. Я, конечно, не собираюсь останавливаться, но уже счастлив.

Для меня было успехом попасть в ФНЛ, а потом в . Была мечта просто поиграть в российских лигах. А теперь я просто счастлив. Что будет дальше, я не думаю.

Нет мыслей играть в Европе и выиграть . Я живу своей нынешней мечтой, кайфую, много забиваю, привлекаю к себе внимание.

Для меня это уже сказка. О большем мечтать и не надо. Если случится еще лучше, чем сейчас, будет круто. Но об этом я не мечтаю, – сказал нападающий « ».