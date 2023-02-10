Владимир Писарский: «Нет мыслей играть в Европе и выиграть Лигу чемпионов. Если честно, я доволен тем, чего уже добился»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский ответил на вопрос о возможности перехода в европейский клуб.

– Если бы были предложения от нетоповых клубов, но из топовых чемпионатов, поехал бы в Европу? Твоё нежелание уезжать не связано с тем, что СМИ рассказывают о русофобии в Европе?

– Нет. Я просто не собираюсь в ближайшее время за границу уезжать. Конечно, если бы предлагали прямо топ-клубы, то может быть. Но я только полгода в Мир РПЛ – это мало.

Много забил, но люди смотрят на стабильность. Надо самому себе доказать, что это не случайность, хотя 14 голов случайно и не забивают. Но пока мне тут интересно.

Если честно, я доволен тем, чего уже добился. Я, конечно, не собираюсь останавливаться, но уже счастлив.

Для меня было успехом попасть в ФНЛ, а потом в РПЛ. Была мечта просто поиграть в российских лигах. А теперь я просто счастлив. Что будет дальше, я не думаю.

Нет мыслей играть в Европе и выиграть Лигу чемпионов. Я живу своей нынешней мечтой, кайфую, много забиваю, привлекаю к себе внимание.

Для меня это уже сказка. О большем мечтать и не надо. Если случится еще лучше, чем сейчас, будет круто. Но об этом я не мечтаю, – сказал нападающий «Крыльев Советов».

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13 комментариев

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Michael Boldyrev
Ответ Lindeman
Всё плохо с мотивацией, для саморазвития всё же нужно ставить максимальные цели, а тут в РПЛ попал и всё на этом. Как бы дальше стагнировать не стал
Озвучьте свою суперцель. Или это только футболистам важно?
+1
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Michael Boldyrev
Честно и без выпендрежа. Молодец.
Тем забавней будет, если у него и дальше покатит, и предложения и возможности появятся вне зависимости от его целей.
+2
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+2
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OldRedWhite
Ответ Антон Фалафель
Типичный паспортист, который выстрелил. Догадывается, что за пределами рпл ловить ему нечего
А Сычевого бы сразу в Челси взяли ? )))
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atomio
Я просто не собираюсь в ближайшее время за границу уезжать. Конечно, если бы предлагали прямо топ-клубы, то может быть. (с) порой поражает самоуверенность паспортистов. ну прямо всё божья роса
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Илья Богданов
С одной стороны, ему такой настрой может помочь: играешь без давления, не загонишься от нереализованных амбиций, а с другой - ну должна же быть какая-то спортивная злость у спортсмена. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
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инок
Ну и правильно сделал, что не собираешься никуда уезжать. Забей столько за Крылья или больше, для тебя это будет большим успехом.
+2
0
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Lindeman
Всё плохо с мотивацией, для саморазвития всё же нужно ставить максимальные цели, а тут в РПЛ попал и всё на этом. Как бы дальше стагнировать не стал
+4
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+3
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igls54
К тому же Писарский лучше Сычевого
+2
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poolshh
У него с головой норм? Или он думает что у нас с головой не норм?)))
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-1
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Антон Фалафель
Типичный паспортист, который выстрелил. Догадывается, что за пределами рпл ловить ему нечего
+12
-1
+11
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ygcn5c2ty9
Тепло и удобно, зона комфорта она такая, ну что ж
У всех свой выбор
+2
0
+2
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Parker_92
Зато честно
+7
0
+7
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LifeSpartak
"Мне и здесь не плохо платят" - добавил В.П.
+16
-1
+15
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