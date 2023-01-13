«Севилья» интересовалась Писарским до перехода в «Крылья Советов» 

Агент Владимира Писарского рассказал, какие клубы интересовались им до перехода в « ».

26-летний футболист перешел из «Оренбурга» в «Крылья» в конце декабря за 100 млн рублей.

– Правда, что к Сычевому был интерес со стороны испанского клуба?

– Да, к нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Но он выбрал «Крылья Советов».

– Это была «Севилья»?

– Да, « ».

– Вы говорите, многие интересовались. Кто еще?

– « » предлагал контракт, но он отказался. В Турции были варианты. Но это неудивительно. Он хорошо играл, почему к нему не должно быть интереса? Он выбрал «Крылья Советов». Дальнейший интерес к нему зависит только от его игры и забитых голов, – сказал Виктор Панченко.

В декабре перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». Он лучший бомбардир Мир РПЛ. У него 14 голов и 1 результативная передача в 15 матчах. В ноябре нападающий дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.