«Севилья» интересовалась Писарским до перехода в «Крылья Советов» 

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Севилья Ла Лига Виктор Панченко агенты Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Агент Владимира Писарского рассказал, какие клубы интересовались им до перехода в «Крылья Советов».

26-летний футболист перешел из «Оренбурга» в «Крылья» в конце декабря за 100 млн рублей.

– Правда, что к Сычевому был интерес со стороны испанского клуба? 

– Да, к нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Но он выбрал «Крылья Советов».

– Это была «Севилья»?

– Да, «Севилья».

– Вы говорите, многие интересовались. Кто еще?

– «Зенит» предлагал контракт, но он отказался. В Турции были варианты. Но это неудивительно. Он хорошо играл, почему к нему не должно быть интереса? Он выбрал «Крылья Советов». Дальнейший интерес к нему зависит только от его игры и забитых голов, – сказал Виктор Панченко.

В декабре Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». Он лучший бомбардир Мир РПЛ. У него 14 голов и 1 результативная передача в 15 матчах. В ноябре нападающий дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.

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21 комментарий

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бредущий по граблям
ну да,ну да-Севилья,ПСЖ, Ювентус,Бавария-всех побоку,а вот Самаре отказать не смог
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Wiley Fox
Ахаха

Где Севилья и где это полено с набитой статой

До этого Барселона Агаларова почти купила, немного не сошлись в цене. Конкуренцию с Ахматом не потянули
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Balt
Севилья: Да он куда-то пропал и с такой фамилией игрока больше не видели.
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Gestor_36
Ответ Усатый КозлоБык ©
Щас Венгер скажет что Арсенал тоже им интересовался 😂😂😂
когда ему было 13 лет
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Gestor_36
в барсу говорят звали чтоб левандовски на банку посадить
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An Kr
Не, Севилья хотела Сычевого, а им предлагали какого-то Писарского.
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Aleksandr Danilov
Обожаю эти приколы, интересовалась Валенсия, но я туда не пойду, я лучше с Локомотив буду в топ 15 РПЛ. А правду показал только Жалею, от которого отказался Алавес
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артмаст
И поэтому он выбрал крылья))
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Пако
Ответ corazón blanco
Оффтоп. Подскажите, а у всех работает спортс с компьютера? У меня пишет, что комментарий не может быть отправлен.
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Оператор Дзюбы
Ответ Екн Лор
Вот вы смеётесь, а Севилья вполне всерьез могла просматривать его, почему нет? Они по всему миру следят за сотнями таких Сычевых. Если даже из УПЛ игроков покупают за 90 млн, то чем РПЛ хуже?
Из упл покупают, из-за игры в лч, наверное
+1
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Николай Васильков
Сказочки про лимитчиков подъехали.
+1
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Екн Лор
Ответ Инженер Управляющий
А ещё ПСЖ и Ньюкасл
Вот вы смеётесь, а Севилья вполне всерьез могла просматривать его, почему нет? Они по всему миру следят за сотнями таких Сычевых. Если даже из УПЛ игроков покупают за 90 млн, то чем РПЛ хуже?
+6
-4
+2
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Только Крылья
А что, Севилья перешла в Крылья Советов? Судя по заголовку - да.

У вас редакторы все еще НГ отмечают и на работу не вышли?
+3
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Felp
Я два раза перечитал заголовок
+1
0
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Инженер Управляющий
А ещё ПСЖ и Ньюкасл
Щас Венгер скажет что Арсенал тоже им интересовался 😂😂😂
+1
-3
-2
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Ivan Petrov
Зениту отказал. Но в контракте прописал,что у зенита приоритетный выкуп...
По-моему кто то нам врёт. И скорее всего это все те же люди с берегов Невы
+2
-2
0
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corazón blanco
Оффтоп. Подскажите, а у всех работает спортс с компьютера? У меня пишет, что комментарий не может быть отправлен.
+2
-1
+1
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Dizzod
Может для ясности его двойной фамилией называть, как того серба?
Сычевой-Писарский, Миленкович-Савич
+4
-2
+2
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Леван Мкртчян
Не было в природе такого игрока до перехода в Крылья. Да и не Севилья это была , а фк Севостопилья
+30
-4
+26
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Вячеслав Клименко
Да че там Севилья, сразу Реал
+12
-1
+11
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Инженер Управляющий
А ещё ПСЖ и Ньюкасл
+66
-1
+65
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george_best7
Вроде даже «Аль-Наср» интересовался. Отказал. Пришлось активизировать вариант Б с Роналду.
+11
-4
+7
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