«Севилья» интересовалась Писарским до перехода в «Крылья Советов»
Агент Владимира Писарского рассказал, какие клубы интересовались им до перехода в «Крылья Советов».
26-летний футболист перешел из «Оренбурга» в «Крылья» в конце декабря за 100 млн рублей.
– Правда, что к Сычевому был интерес со стороны испанского клуба?
– Да, к нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Но он выбрал «Крылья Советов».
– Это была «Севилья»?
– Да, «Севилья».
– Вы говорите, многие интересовались. Кто еще?
– «Зенит» предлагал контракт, но он отказался. В Турции были варианты. Но это неудивительно. Он хорошо играл, почему к нему не должно быть интереса? Он выбрал «Крылья Советов». Дальнейший интерес к нему зависит только от его игры и забитых голов, – сказал Виктор Панченко.
В декабре Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». Он лучший бомбардир Мир РПЛ. У него 14 голов и 1 результативная передача в 15 матчах. В ноябре нападающий дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.
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