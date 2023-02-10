Гендиректор Суперлиги о клубах АПЛ: «Проект не умрет, если одна страна к нам не присоединится»

Гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт считает, что справится и без клубов .

«Наш проект не зависит от одного региона. Я ничего не исключаю, и мы бы хотели, чтобы у нас получился лучший европейский турнир.

Но если одна страна, или футбольная ассоциация, или лига не может к нам присоединиться и не сделает этого, проект не умрет», – сказал Райхарт.

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