Гендиректор Суперлиги о клубах АПЛ: «Проект не умрет, если одна страна к нам не присоединится»
Гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт считает, что справится и без клубов АПЛ.
«Наш проект не зависит от одного региона. Я ничего не исключаю, и мы бы хотели, чтобы у нас получился лучший европейский турнир.
Но если одна страна, или футбольная ассоциация, или лига не может к нам присоединиться и не сделает этого, проект не умрет», – сказал Райхарт.
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