Гендиректор Суперлиги о клубах АПЛ: «Проект не умрет, если одна страна к нам не присоединится»

Теги премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт считает, что справится и без клубов АПЛ.

«Наш проект не зависит от одного региона. Я ничего не исключаю, и мы бы хотели, чтобы у нас получился лучший европейский турнир.

Но если одна страна, или футбольная ассоциация, или лига не может к нам присоединиться и не сделает этого, проект не умрет», – сказал Райхарт.

«Барса», «Реал» и «Юве» готовят перезапуск Суперлиги. В ней будет 60-80 команд без постоянных членов и деление на дивизионы

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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6 комментариев

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The Best
Ну вот если судить по тому формату суперлиги который был опубликован ранее то команды будут играть по 14 матчей за сезон......звучит не очень.Ну и футбол тогда потеряет интерес,смотреть каждую неделю матчи между топ командами надоест со временем.Лучше смотреть АПЛ и Лигу Чемпионов/Лигу Европы,ничего не нужно создавать.
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Колено решфорда
Чего? Без клубов АПЛ это ваще не имеет смысла.
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CyberUnited
Пускай делают что хотят со своей суперлигой, хоть лч упраздняйте вместе с чемпионатами мира. Для меня АПЛ всегда будет лучшим турниром.
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инок
Пока создание суперлиги это просто декларация, где совершенно отсутствует конкретика, поэтому, до представления ими детального проекта собственно и обсуждать нечего...
+2
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+2
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Роман Шевцов
Это дно даже не сыграет один матч своего супериурнира
0
-2
-2
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DolJun
удачи)
0
-1
-1
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