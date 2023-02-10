«Локомотив» отдал Мампасси «Антальяспору» в аренду с правом выкупа
Защитник «Локомотива» Марк Мампасси продолжит карьеру в Турции.
Московский клуб отдал 19-летнего игрока в платную аренду «Антальяспору». Соглашение предусматривает право выкупа.
Ранее сообщалось, что «Антальяспор» сможет выкупить Марка за 3 млн евро.
В текущем сезоне Мампасси провел за «Локо» 9 матчей во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
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