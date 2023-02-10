«Локомотив» отдал Мампасси «Антальяспору» в аренду с правом выкупа

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антальяспор высшая лига Турция трансферы Марк Мампасси Футбол

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси продолжит карьеру в Турции.

Московский клуб отдал 19-летнего игрока в платную аренду «Антальяспору». Соглашение предусматривает право выкупа.

Ранее сообщалось, что «Антальяспор» сможет выкупить Марка за 3 млн евро.

В текущем сезоне Мампасси провел за «Локо» 9 матчей во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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11 комментариев

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Oleg Pepel
Сколько же разгребать будем.. Дурдом.
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Дядя ТУРА
Ответ Камбоджа Иванов
Видимо, отказался получать российский паспорт. А такой шанкер без паспорта никому и не нужен.
как можно отказаться если паспорт уже есть?
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Камбоджа Иванов
Видимо, отказался получать российский паспорт. А такой шанкер без паспорта никому и не нужен.
0
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-2
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Иван Колгашкин
Ответ error505
главное, чтобы игра была, только по трансферам судить нельзя. Выигрывать можно и с Дзюбой, и без Мампасси
Я имею ввиду, что сначала покупают игроков за приличные деньги потом их продают за копейки, либо отдают в аренду, либо на лавку!
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Heath Neumann
Очередная победа селекции! Отдать парня в аренду туда, где под вопросом возобновление чемпионата. Ещё и платить зарплату ему со стороны клуба. С опцией выкупа. Крутааа!

Кто следующий? Говорят, Карпукас даже на фотографиях не мелькает, а на сборах так вообще играл в середине января единожды.
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Баир Намдаков
И так цз нет, ещё и последних отдают! Может Дзюбу на цз поставят?)
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Чётко_как_чечётка
Весной заметно прибавил. Удачи в Турции.
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Tahir Turk
Удачи Марку! Пусть проявит себя и возвращается
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error505
Ответ Иван Колгашкин
Нынешнее руководство Локомотива это мрак!!!
главное, чтобы игра была, только по трансферам судить нельзя. Выигрывать можно и с Дзюбой, и без Мампасси
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Иван Колгашкин
Нынешнее руководство Локомотива это мрак!!!
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ygcn5c2ty9
за него 4 миллиона Локомотив отдал?
Ух вау
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