«Локо» отдаст Мампасси «Антальяспору» в аренду с правом выкупа за 3 млн евро. Его покупали за 4 млн

Теги Локомотив премьер-лига Россия Антальяспор высшая лига Турция возможные трансферы деньги Марк Мампасси Футбол

Стали известны детали перехода Марка Мампасси из «Локомотива» в «Антальяспор».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, речь о бесплатной аренде до конца сезона с правом выкупа за 3 млн евро. Зарплату футболисту будет платить «Антальяспор».

Мампасси перешел в «Локомотив» из «Шахтера» в декабре 2021 года, подписав контракт на 5 лет. Его покупали за 4 млн.

В текущем сезоне Мампасси провел за «Локо» 9 матчей во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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8 комментариев

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Heath Neumann
Ответ Kit244098
Сказки телеграфному столбу рассказывай. Он поверит))
Что из этого сказки? Керк уехал на повышение, Раконьянц тоже, Педриньо тем более. Вот и Марк будет играть в чемпионате, а не подобии))
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Kit244098
Ответ Heath Neumann
Лол, настолько дорого, что все уходят на повышение. Тут тебе и Антверпен который в еврокубках, и Цревна Звезда, Лион с Лорьяном бились за Изидора, Антальяспор с Нури Шахином. Вот так и этап, этап на повышение получается)) даже страшно представить что ожидает Митая, наверное в Фиорентину заберут.
Сказки телеграфному столбу рассказывай. Он поверит))
+1
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SoLS
Ответ Heath Neumann
Прикольно. Отдать паспортиста по низкому прайсу в бесплатную аренду)) не понравится - ну и Бог с ним, бесплатно жи. Понравится - выкупят. И ладно бы он был плох или не нравился Галактионову, но разве стал бы он тогда его ставить на сборах? И разыгрывать атаки через него? Очень жаль. Фассон и Мампасси с очень хорошим первым пасом ребята, им бы тренера толкового и веры чуть больше со стороны ТШ. Но видимо, опять смена «стратегии».
Вы первый человек кто хоть как то положительно отзывается о Мампасси, на мой памяти! Удачи ему в новой команде.
+16
-1
+15
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Heath Neumann
Ответ Kit244098
Последний из цорновских птенцов пошел по этапу. Дорого встала паровозам прощальная гастроль немецкой труппы. А Плутник еще не сидит? Непорядок))
Лол, настолько дорого, что все уходят на повышение. Тут тебе и Антверпен который в еврокубках, и Цревна Звезда, Лион с Лорьяном бились за Изидора, Антальяспор с Нури Шахином. Вот так и этап, этап на повышение получается)) даже страшно представить что ожидает Митая, наверное в Фиорентину заберут.
+2
-1
+1
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Kit244098
Последний из цорновских птенцов пошел по этапу. Дорого встала паровозам прощальная гастроль немецкой труппы. А Плутник еще не сидит? Непорядок))
0
-2
-2
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Антон Фалафель
А кому эти 4 миллиона заплатили? Пушилину???🤔
Не думаю што он из настоящего Шахтёра перешел
0
-3
-3
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Heath Neumann
Прикольно. Отдать паспортиста по низкому прайсу в бесплатную аренду)) не понравится - ну и Бог с ним, бесплатно жи. Понравится - выкупят. И ладно бы он был плох или не нравился Галактионову, но разве стал бы он тогда его ставить на сборах? И разыгрывать атаки через него? Очень жаль. Фассон и Мампасси с очень хорошим первым пасом ребята, им бы тренера толкового и веры чуть больше со стороны ТШ. Но видимо, опять смена «стратегии».
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Итачи Учиха
Нехилый бизнес от москвичей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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