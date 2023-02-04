«Локо» отдаст Мампасси «Антальяспору» в аренду с правом выкупа за 3 млн евро. Его покупали за 4 млн
Стали известны детали перехода Марка Мампасси из «Локомотива» в «Антальяспор».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, речь о бесплатной аренде до конца сезона с правом выкупа за 3 млн евро. Зарплату футболисту будет платить «Антальяспор».
Мампасси перешел в «Локомотив» из «Шахтера» в декабре 2021 года, подписав контракт на 5 лет. Его покупали за 4 млн.
В текущем сезоне Мампасси провел за «Локо» 9 матчей во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
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