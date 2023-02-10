Чистяков о Дзюбе в «Локо»: «Хочу, чтобы у него получилось. Успехов во всех матчах, но не с «Зенитом»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Чистяков Чемпионат.com Футбол

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков желает удачи Артему Дзюбе после перехода в «Локомотив».

– Что пожелаете Дзюбе?

– Успехов. Мы все знаем, какой он парень и футболист. Надеюсь, у него все получится. Во всех матчах, но не с нами.

Я знаю его амбиции, его отношение к футболу. Поэтому, честно скажу, хочу, чтобы у него получилось, – сказал Чистяков.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Несколько дней назад он бесплатно перешел в «Локомотив», подписав контракт сроком до конца сезона.

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2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Вот теперь и посмотрим, как Дзюбу судить будут за толкотню в штрафной, как в Зените или . как в других клубах...
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-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Андреев
Артему главное взять себя в руки и полностью сконцентрироваться на игре.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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