Дзюба прибыл в Дубай на сборы: «Постараемся доказать всем, что Дзюба еще «тот» и «Локомотив» последнего слова еще не сказал»

Нападающий Артем Дзюба прилетел на сборы « » в Дубае.

«Ребята, всем привет, это Артем Дзюба. Я прибыл, готов и безумно счастлив уже оказаться на сборе. Жду с нетерпением.

Сейчас не время слов, а время дела. Поэтому постараемся всячески помочь и доказать всем, кто не верит, что Дзюба еще «тот» и «Локомотив» своего последнего слова еще не сказал.

Всем удачи, болейте за «Локомотив», – сказал форвард в аэропорту.

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