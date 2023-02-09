Дзюба прибыл в Дубай на сборы: «Постараемся доказать всем, что Дзюба еще «тот» и «Локомотив» последнего слова еще не сказал»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Нападающий Артем Дзюба прилетел на сборы «Локомотива» в Дубае.

«Ребята, всем привет, это Артем Дзюба. Я прибыл, готов и безумно счастлив уже оказаться на сборе. Жду с нетерпением.

Сейчас не время слов, а время дела. Поэтому постараемся всячески помочь и доказать всем, кто не верит, что Дзюба еще «тот» и «Локомотив» своего последнего слова еще не сказал.

Всем удачи, болейте за «Локомотив», – сказал форвард в аэропорту.

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43 комментария

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fedorbazaykin
Будучи болельщиком "Спартака" сочувствую железнодорожникам. В такой хаос превратилась команда, и даже не в Дзюбе далеко и дело (хороший игрок для нынешней РПЛ), а в том что менеджмент клуба образца прошлого межсезонья это путь в никуда
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KeepRiot
чепуха
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Dinamik1
Искрене сочуствую болелам Локо.
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Ритка
Все хавайтесь все в жито, Великий Дзюбинатор вернулся, всем покажет как пенальти забивать надо
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GromwuD
Прощай, Локомотив...
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Motoveix
когда капитанскую повязку дадут?
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Максим Пантелеев
Как этот дед медосмотр прошел? За сколько 100 метров бежит? Уверен не быстрее мужика с завода.
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Максим Пантелеев
Ответ Pb-SE
Если деньги на карточке, то норм.
А если обдрочит ночью?
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Максим Пантелеев
И опять ОН на первом месте, а команда как-нибудь ...
Приехал паразитировать на команде,чтобы команда пахала на него и дала шанс не так встрато закончить карьеру.
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Максим Пантелеев
Ответ CriminalJoint62
Украл гол у Оньекуру, так бы с баранкой уехал из Турции
Не украл, а нагло скрысил.
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Жорег Борщофф
Ответ v1k482009
Смольников конечно поможет Локомотиву, а Дзюба лентяй! Слишком расточительно в команде иметь такого игрока. Не понимаю, чем руководствовались руководители Локомотива? В чемпионате Италии есть такой игрок - Джеко, по комплекции как Дзюба, но он на поле трудяга, забивной и регулярно делает результат.
Статистика Дзюбы говорит об обратном. =)
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Алексей Ненахов
Любимая процедура Артёма на медосмотре «Поработайте кулачком»
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Добрый Ретроград
Ну, теперь он всем покажет.
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Recreated
Ответ ignat-coma
Держим кулачки))
Тебя Дзюба научил кулачки держать?
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v1k482009
Смольников конечно поможет Локомотиву, а Дзюба лентяй! Слишком расточительно в команде иметь такого игрока. Не понимаю, чем руководствовались руководители Локомотива? В чемпионате Италии есть такой игрок - Джеко, по комплекции как Дзюба, но он на поле трудяга, забивной и регулярно делает результат.
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Recreated
Вот паровозам счастья привалило!))
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kokakoka
Птица-говорун снова активна
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Николай Повалюхин
Тот ещё)
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Stilet525
Судя по всему сейчас время лозунгов!
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Дым под водой
Эта гиря утянет дрезину в пердив.
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градус ненависти
в принципе, логично: сбитый лётчик в пятом колесе
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ignat-coma
Держим кулачки))
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encaro_one
В третьем лице о себе, мания величия не пропала.
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Romoll
Удачи Артему. Почему-то верю, что все получится.
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Pb-SE
Ответ Kanan Jarrus
соболезную его соседу по номеру
Если деньги на карточке, то норм.
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